„Pokratice byly asi nejsilnější soupeř, se kterým jsme hráli. Byli lepší, fotbalovější, důraznější. Určitou šanci jsme měli za stavu 1:2, byly tam dvě dobré šance, mohli jsme vyrovnat. Zlomil to třetí gól. Soupeř hrál na hraně, ale vyhrál zaslouženě,“ hodnotil duel s lídrem Zdeněk Štol, trenér Dobkovic, u nichž se vyhrává velice těžko.

„Souhlasím, těžký zápas s kvalitním soupeřem,“ potvrdil kvalitu Dobkovic zejména na domácím pažitu trenér Pokratic Antonín Marčaník. „Viděl jsem je hrát s Bohušovicemi a je to enormně bojující tým, hrají opravdu dobře,“ vysekl svému soupeři poklonu. „Já jsem ale spokojený a musím pochválit i své hráče, protože jsme byli lepší a vypracovali si náskok 2:0. Pak jsme ale udělali zbytečné chyby a domácí snížili,“ zakabonil se na chvíli. „Po změně stran už jsme si ale zápas pohlídali a přidali další dvě branky.“

Pokratice tak vedou tabulku skupiny A s plným počtem bodů, v pěti kolech se nenašel nikdo, kdo by je dokázal obrat. „Poslední tři zápasy je to už opravdu dobré a předvádíme styl, kterým se chceme prezentovat. Hodně jsme zlepšily defenzivu, s týmem se sžil stoper Báder, letní posila, jenž výborně čte hru a jde opravdu hodně znát,“ pochvaloval si Marčaník.

Další zajímavý zápas se hrál v Chlumci, jenž okupoval druhou příčku, a hostil ambiciózní Junior Děčín. Hosté si nakonec odvezli výhru 3:2. „Zas a znovu to samé, špatný start do zápasu. Když prohráváte proti takovému soupeři po deseti minutách o dvě branky, to se špatně otáčí,“ žehral na stále stejnou bolístku chlumeckých domácí kouč Roman Veselý. Jeho svěřenci tentokrát nedokázali ve druhé půli otočit duel tak, jako v předchozích kolech. „To štěstíčko nejde ždímat donekonečna, tentokrát se k nám nepřiklonilo. Soupeř vyhrál asi zaslouženě, to skóre odpovídá průběhu.“

„První poločas jsme měli pod kontrolou, přesto Chlumec snížil. Po změně stran jsme šli opět do dvougólového trháku. Místo uklidnění přišel tlak domácích, který byl umocněn v 69. minutě, kdy Chlumec zase snížil. Závěr byli těžký, ale ubránili jsme to. Výkon nebyl optimální, tři body ale bereme,“ přidal pohled vítězů vedoucí Junioru Miroslav Tyl.

OSEK ODMÍTL VYROVNÁNÍ Z PENALTY

Nezklamala ani nabídka ze skupiny B, které vévodí Strupčice. Ty si smlsly 11:0 na Kopistech, jimž se zápas vůbec nepovedl. Ve 23. minutě odstoupil ze hřiště Kotlár, Kafka šel jakožto druhý a poslední hráč na střídání do hry o poločasové pauze. To už domácí vedli 7:0, ve druhé půli přibalili soupeři na cestu ještě čtyři kousky. Hattrick nasázel Petr Nový. Spolu se Strupčicemi zůstávají stoprocentní také Obrnice, které rozstřílely 6:2 Lenešice.

Uspěla také Blažim, jež zvítězila v Oseku 2:1. „Herně to z naší strany nebylo úplně ono, ale jsme spokojeni s výhrou a třemi body, které se počítají. Domácí nedali dvanáct minut před koncem za stavu 1:2 penaltu, zachránil nás brankář a pak už jsme náskok udrželi. Jak říkám, jsou to pro nás cenné body,“ řekl Pavel Bartko, předseda FK Blažim. Ta vyhrála čtyři zápasy z pěti a je třetí. „Jsme spokojení. Chceme hrát nahoře, získat co nejvíce bodů. Teď nás čeká Krásný Dvůr, kterému prý mančaft rozebrali, je poslední, tak uvidíme, jak tenhle další zápas zvládneme,“ uvedl Bartko.