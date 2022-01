Forma gradovala, mít Spartu, tak porazíme i ji, řekl k domoušické jízdě trenér

Jako jediní jste získali skalp prvních Domoušic, to byl asi vrchol, že?Doma jsme porazili Domoušice na penalty, měli jsme víc štěstí. Oni v poslední minutě měli tutovku, penalty jsou pak vždy loterie. Domoušice jsou jinak dominantní, jsou u nich velmi dobří hráči. Myslím si, že krajském přebor na prvním místě asi dojedou. Mají desetibodový náskok. Nevím, zda by měly zájem postoupit do divize, ale to není otázka pro mě.

Můžete najít vůbec nějaká podzimní negativa?

Potýkali jsme se na podzim s nedostatkem hráčů, měli zraněné. Na to, jak to bylo, v jakém jsme byli složení a situaci jsme spokojení určitě.

Formu jste měli v v té předchozí sezoně, která se kvůli kovidu nedohrála…

Ano, předtím jsme taky měli fazonu a hráli o horní příčky. Teď se první půlka dojela, uvidíme, co bude dál, ale snad budeme mít možnost ročník dohrát.

Jaké tedy budete mít ambice?

My chceme hrát zase o špici. Domoušice ale potrápíme, třebaže mají velký náskok. Hlavně si přeji, aby se mohl hrát fotbal a celá sezona se dohrála.

Chystáte nějaké změny v kádru?

Kádr nám zůstane, navíc se nám kluci uzdraví a jednáme i o nějakém doplnění. Jsem rád, že nás bude víc.

Už jste připravil zimní přípravu?

Zahajujeme v pátek 21. ledna, máme domluveno sedm přípravných zápasů, první hned v sobotu s Mostem. Pak nás prověří třeba Louny, Oldřichov, Chomutov. S kvalitou protivníků jsem taky spokojen.