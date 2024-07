Padesátiletý Lászlo, mimochodem obdivovatel Guardioly a Kloppa, měl naprosto stejné pocity. „Došly mi baterky. Trénoval jsem devět let v kuse, bylo to náročné. Už v průběhu sezony jsem cítil, že si chci odpočinout, že potřebuji od fotbalu vypnout. Naznačoval jsem to asistentovi Tomáši Vlasákovi. On říkal, že to bude zase dobré. Ale já se prostě rozhodl, že dál trénovat nebudu."

Ledvice skončily na sympatickém devátém místě. Dávaly hodně gólů, ale ještě více jich inkasovaly. „Defenziva nebyla nejlepší, i když jsme ji zlepšovaly. Rozhodně jsme ale nebyly žádným otloukánkem. Parta byla a je výborná, stejně tak i vedení. Všem moc děkuji za ty dva roky. Od šéfa přes trávníkáře. Ale musím si odfrknout."

Deník v létě | Video: Deník/František Bílek

Vedení Viktorky Lászlo svůj záměr řekl s předstihem, aby si mohla najít nového kouče. Stal se jím zkušený Jaroslav Kovačka, který v krajském přeboru před časem působil s Bílinou. Před ještě delší dobou dokonce v Ledvicích hrával. „Je to paradox, ale on mi v minulosti předal Ohnič, já jemu teď Ledvice," usmívá se Lászlo.

Přestože trénovat nyní nebude, v Ledvicích bude působit v tamním klubovém vedení. „Třeba se kouknu po nějaké posile a tak. Ten tým má perspektivu, teď tam máme dva nové kluky, kteří jsou nadějní, na dalším posílení se pracuje. Podle mě by Ledvice v nastávající sezoně mohly být černým koněm, který může nahánět celky z vrchu. Bude to zajímavá soutěž, spadly Louny, které mají ambici hned postoupit, nahoru chtějí Litoměřicko nebo Neštěmice."

Miroslav Lászlo chce především relaxovat. „Jasně, že se podívám na nějaký fotbal, ale chci se víc věnovat rodině, chodit na ryby. Jestli mi trénování bude chybět? Teď mi to absolutně nechybí. Moje paní ale říká, že se brzy vrátím."