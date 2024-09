Právě souboj z nejnižší krajské soutěže je podle Deníku magnetem víkendu. Před čtyřmi lety přišlo na utkání fotbalistů Baníku se svým duchcovským rivalem sedm stovek fanoušků, pěkná návštěva se čeká i tentokrát. „Vůbec nedokážu odhadnout, kolik lidí přijde. Byl bych rád, kdyby přišlo alespoň 300 diváků. Pokud vyjde počasí, tak věřím i v atakování hranice pěti stovek fanoušků. U nás je to ovlivněné počasím, protože diváci se nemají kam schovat před deštěm. Během měsíce až dvou by se to mělo změnit," říká předseda Baníku Osek Patrik Váňa.

Oseku se zatím příliš nedaří, ze čtyř zápasů vyhrál jediný. „Nálada je ale dobrá, bojovná. Víme, že jsme mohli a měli mít víc bodů, ale v žádném utkání jsme vyloženě nepropadli, tak nemáme důvod být skleslí. Derby s Duchcovem je pro nás největší zápas v naší soutěži. Když přichází, vždycky se o tom mluví, hecuje, sází, patří to k tomu. Dlouhodobě jsme, myslím, stále úspěšnější my, ale v minulé sezóně jsme s Duchcovem dvakrát tvrdě narazili, o to větší motivace vrátit se v derby opět na vítěznou vlnu. Měli bychom být v silné sestavě, kromě dlouhodobých marodů by nikdo chybět neměl," vyhlíží Váňa sobotní duel, který začíná v 11 hodin.

Optimisticky naladěný je na derby i Duchcov. „Poslední dobou se nám proti Oseku daří. Je to prestižní derby, chceme ho vyhrát a naše fanoušky zase potěšit góly. Jestli se cítíme jako favorit? V derby to tak není, umístění v tabulce se maže. Nevyhrává ho ten, kdo hraje hezký fotbal, ale kdo do toho dá víc srdce. V takových zápasech se dějí specifické věci, záleží hlavně na přístupu a na tom srdci," myslí si trenér FK Duchcov František Macháček.

3. ČESKÁ FOTBALOVÁ LIGA, SKUPINA A:

Chomutov – Dukla Praha B (pátek, 18.30)



3. ČESKÁ FOTBALOVÁ LIGA, SKUPINA B:

Kladno – Ústí nad Labem (pátek, 17.30), Teplice B – Ústí nad Orlicí (neděle, 11.00), Benátky n. J. - Most Souš, Brozany – Zápy (neděle, 17.00)



4. ČESKÁ FOTBALOVÁ LIGA, SKUPINA B:

Ústí nad Labem mládež – Neratovice Byškovice (neděle, 10.15), Admira Praha B – SK Štětí (neděle, 14.00)



KRAJSKÝ PŘEBOR:

Ledvice – Modlany (pátek, 17.30), Černovice – Žatec, Litoměřicko – Oldřichov (sobota, 10.30), Bílina – Jílové, Dobroměřice - Kadaň (sobota, 15.00), Proboštov – Neštěmice, Junior Děčín – Srbice (sobota, 17.00), Most Souš B – Louny (neděle, 15.00)



I. A TŘÍDA:

Litvínov – Nové Sedlo (sobota, 10.00), Krupka – Rumburk (sobota, 10.30), Ervěnice Jirkov – Pokratice Litoměřice (sobota, 14.00), Libouchec – Strupčice, Bohušovice – Horní Jiřetín (sobota, 17.00), Spořice – Klášterec (neděle, 15.00), Roudnice – Lenešice, Dušníky – Lovosice (neděle, 17.00)



I. B TŘÍDA, SKUPINA A:

Trmice – Neštěmice B (sobota, 10.30), Chuderov – Svádov (sobota, 10.45), Žitenice – Hostovice, Mojžíř – Jiříkov, Litoměřicko B – Sebuzín (sobota, 13.30), Heřmanov – Střekov, Velké Březno – Malšovice, Lukavec – Úštěk (neděle, 17.00)



I. B TŘÍDA, SKUPINA B:

Kryry – Údlice (sobota, 10.30), Osek – Duchcov (sobota, 11.00), SKP Kadaň – Březno, Chlumčany – SK Dubí, Chlumec – Dobroměřice B, Buškovice – Blažim (sobota, 13.30), Louny B – Meziboří, Černčice – Málkov (neděle, 17.00)

OKRESNÍ PŘEBOR MOSTECKO A TEPLICKO:

Bečov – Unčín (sobota, 14.00), Trnovany – Kladruby, Rtyně – 1. FC Dubí, Kopisty – Polerady, Soběchleby – Novosedlice (všichni neděle, 15.00), Košťany – Proboštov B (sobota, 17.00), Oldřichov B – Ohníč (neděle, 16.00), H. Jiřetín B – Modlany B (neděle, 17.00)

III. TŘÍDA – SKUPINA A:

Louka – Ohníč B, Háj – Braňany (oba sobota, 15.00), Hrobčice – Obrnice (neděle, 15.00), Hostomice B – Duchcov B (neděle, 16.00)

III. TŘÍDA – SKUPINA B:

Hrob – Kostomlaty (sobota, 10.30), Zabrušany – Suché (sobota, 15.00), Trnovany B – Hostomice (neděle, 15.00), Lahošť – Srbice B (neděle, 17.00)