Sokol Srbice bude v sobotu slavit třicet let fotbalu v obci. Kvůli tomu přeložili Srbičtí šlágr krajského přeboru, v němž se už v sobotu dopoledne utkají s Oldřichovem. Od 15 hodin je pak na programu zápas staré gardy Sokola starou gardou FK Teplice. „Máme teď dobré sportovní období, daří se nám. Věříme, že se oslavy povedou. Rádi bychom třicetiny oslavili setkáním s přáteli a fanoušky, i když slavíme trošku se zpožděním, třicetiny jsme měli loni,“ usmívá se předseda klubu Petr Stibor.

V 1. kole MOL Cupu vyřadily Srbice (modré dresy) Sokolov. | Foto: Deník / František Bílek

HRAJE SE NA TEPLICKU:

Krajský přebor: Srbice – Oldřichov (so 10.30).

I. A třída: Ledvice – Libouchec (so 10).I. B třída, skupina A: Unčín – Pokratice (so 13.45).

I. B třída, skupina B: Ohníč – Strupčice (so 13.30).

Okresní přebor: Soběchleby – Košťany (so 14), Sobědruhy – Kladruby (so 15, UMT ZŠ Edisonova), 1. FC Dubí – H. Jiřetín B (so 17), Rtyně – Litvínov (so 17), Hrob – Hrobčice (so 17), Proboštov B – Lahošť (ne 10.15), Oldřichov B – Novosedlice (ne 15).

III. třída: Duchcov B – Bílina B (pá 17), Háj – Lom (so 10.30), Kostomlaty – Zabrušany (so 15), Havraň – Suché (so 17), Ohníč B – Trnovany (ne 14), Modlany B – Bořislav (ne 14). 2. liga žen: FK Teplice – Líšeň (ne 15.30, Dubí – Bystřice).