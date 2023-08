Před výkopem byl „Čory" nervózní, cítil totiž očekávání velkého derby. „A i ode mě se čekalo, že něco udělám. Jenže já už nejsem to, co jsem byl před pěti šesti lety, kdy jsem to zabalil na půlce a valil dát gól. Jsem rád, že jsem nakonec dal alespoň jednu branku a další jsem vybojoval, byla po zákroku na mě penalta. I na tu jsem chtěl jít, ale v Modlanech je kope Pája Verbíř. Slíbil mi, že mě někdy k ní pustí."

FOTO, VIDEO: První derby vyhrály Srbice, na konci se ale v Modlanech bály

Na druhé straně stál Denis Egrt, nejlepší střelec minulé sezony krajského přeboru, Valentův rival. Čtyřiceti góly překonal právě svého souputníka, ten se proto na souboj s ním cítil pořádně nažhavený. „Egy je výborný fotbalista, klobouk dolů před ním. Chtěl jsem novou sezonu odstartovat dvěma góly, on dal jen jeden, trošku mu odskočit. I proto jsem chtěl kopnout tu penaltu," objasňoval Valenta. „Denis je mladší, já budu rád za těch dvacet gólů," dodal.

Jak se vlastně ocitl v Modlanech? „Jsem z Teplic, do Kadaně jsem dojížděl. Skončili mi tam dva kamarádi, musel bych jezdit sám. Navíc se mi trošku změnila práce a myslím, že jsem ani nebyl ten pravý šálek nového trenéra Kadaně. Do toho mě lkal Martin Hrdlička do Modlan, chtěl mě i Verba, Doly. Tak jsem kývl. Ale v zimě bych se správně měl vrátit do Kadaně, ještě nevím, jak to bude."

Valentu překvapilo, že v Modlanech na něj není vyvíjený žádný tlak. „Tady je to na pohodu, klídek. Uvidíme, jak to bude fungovat, já jsem typ hráče, který trošku potřebuje bič, prostě cítit ten tlak. Ale jsem tu moc rád, prostředí je skvělé," pochvaloval si vyhlášený kanonýr.