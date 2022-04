Bílině se začalo dařit až s koncem podzimu, Tůma si ale přesto udržoval pověst muže, který nemá větší problém s překonáváním brankářů. Hned v prvním kole dal Rumburku hattrick, Spořicím naskládal do branky čtyři míče, Střekovu dokonce pět. Dobře začal i jaro, v Proboštově dal dva góly, kolo na to přidal jeden do sítě Rumburka.

Víte, že…

…František Tůma se dokázal v krajském přeboru trefit do sítě Neštěmic šestkrát? Stalo se tak 15. dubna 2017. Tuma tehdy nasázel tři góly během pěti minut (55. - 60. minuta), Bílina tehdy vyhrála 9:0.

„Ten náš týmový vstup do jara ale byl špatný. Měli jsme kvalitní přípravu s dobrými výsledky, tak jsme si to představovali jinak,” přiznává Tůma. Ze dvou zápasů přibyl do tabulky jen bod, hodně mrzela hlavně domácí prohra s celkem ze Šluknovského výběžku.

V Liběšicích si Bílina chtěla spravit chuť, z bídy ji vyvedl až Tůma. „My sice soupeře přehrávali, ale selhávali jsme v koncovce, proto jsme o poločase prohrávali 1:2. Já jsem nebyl v pohodě, v přestávce jsem to chtěl zabalit, protože po tom, co jsem nedal, jsem se vůbec necítil. Kluci v kabině to ale vyhecovali, tak jsem rád, že to takhle dopadlo. Za tři body jsme šťastní, protože Liběšice proměnily snad všechny brejky, co měly,” popisuje bílinský snajpr, jak jeho vychýlená muška mávnutím kouzelného proutku začala nakonec mířit do černého.

Na kolik v Bílině přijde hattrick? „Dvě stovky,” vypočítává František, milovník šipek. I tam samozřejmě musí mířit přesně, ale prý se to ne vždy povede. Na zeleném pažitu nejraději zakončuje poté, co dostane míč za obranu do běhu. „Jo, to mám nejradši. Utéct a brankáře prostřelit nebo obstřelit. Někdy vyjde i střela ze střední vzdálenosti. Jen tedy hlavou góly moc nedávám, ale zatím vždy tak jeden dva hlavou za sezonu dám.”

Tůma má oblíbenou historku, kterou rád dává k dobrému. „Kdysi někdo v hledišti ńa můj účet vykřikl ´to je Milan Baroš v nejlepších letech! Tak nějak je to tam doteď,” řehtá se útočník FK Bílina. Kromě Baroše se mu líbí i Erling Haaland. „Ten jeho tah a síla na bránu, to je něco!”

Forvard celku z Teplicka hraje pořád to svoje, i když v zimě Bílina změnila trenéry. „Co se týče hry, tak je to možná trošku rozdílné, ale pro mě platí, že mám pořád stejnou úlohu - dávat góly. Jestli cítím zodpovědnost v tomto směru? Snažím si to nepřipouštět. Na hřišti je nás jedenáct, mně často góly spoluhráči servírují jako na zlatém podnose. Za to jim děkuji!”

Jak se bude dařit Tůmovi v následujících zápasech? Pro Bílinu budou velmi těžké, vždyť desátý tým tabulky čekají doma Černovice a Dobroměřice, tedy mužstva, která jsou na druhé, respektive čtvrté pozici, navíc zajíždí k nevyzpytatelnému derby do Ledvic. „Tabulku teď nevnímáme. Věřím, že dokážeme v každém z těch utkání bodovat. Pak uvidíme, jak se tabulka vyvine.”