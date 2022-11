Rumburk si totiž stěžoval, že jim hosté zničili dveře. „Bohužel mě hosté trochu lidsky zklamali. Fotbalisté jsou to dobří, ale tohle se nedělá. Poškodili nám dveře, řešili jsme to s nimi, ale bohužel se nikdo nepřiznal. Měl se k tomu někdo postavit jako chlap, ztratil jsem o nich dobré mínění,“ řekl rumburský předseda David Dvořák.

Reakce na sebe nenechala dlouho čekat. Dobroměřický předseda Pavel Verner vyjádření domácích nechápal. „Vtipné je, že když jsme před zápasem přišli do kabiny, tak tam už ty díry byly. Řekl jsem to domácímu předsedovi snad stokrát. Teď mě mrzí, že jsme si to příchodu nevyfotili,“ kroutil hlavou.

FOTO, VIDEO: Modrá si stěžovala na urážky Bíliny, Rumburk na poškozené dveře

Sám přiznal, že utkání bylo klidné. Dobroměřice podle něj neměly důvod vybíjet si zlost na rumburské kabině. „Po zápase jsme normálně přišli do kabiny, nikdo nic neudělali. Dokonce jsme tam pak hodinu poseděli, rozbalili si jídlo a debatovali. Ale prostě jasně říkám, že nikdo z nás nic nerozbil. Domácí za námi pořád chodili, ať se přiznáme. Ale ono nebylo k čemu. Nejsme padlí na hlavu, abychom tam něco rozkopali,“ pokračoval Verner.

Ztráta dvou bodů ho ale samozřejmě zamrzela. „Začali jsme lépe, jen škoda, že jsme neproměnili další šance. Nakonec je to zasloužená remíza. Selhali jsme v penaltách, jelikož jsme hned tři nedali. Náš brankář sice dvě chytil, ale moc jsme mu nepomohli,“ dodal Verner.