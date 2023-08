Komentář sportovního reportéra Františka Bílka k rostoucí agresivitě na fotbalových hřištích.

Facka na fotbale v Duchcově | Video: Deník/František Bílek

To, že se fotbal stal ve 21. století toxickým, je smutný fakt. Přesněji prostředí, do kterého je tato krásná hra zasazená. Ne že by v tom předchozím byla sportem ryzích gentlemanů, to možná tak ve svém zlatém věku, tedy v jeho první polovině. Od doby, kdy se fotbal začal stávat obchodem a čím dál víc se na něj nabalovali lidé, kteří na něm chtěli vydělat, se nad fotbalovou romantikou začala stahovat mračna. Vývojem společnosti se vytratila docela. Dnes je slušnost projevením slabosti, nikoli předností.

Kopání do míče přitahovalo a přitahuje fanoušky, kteří se v hledišti snaží zapomenout na své všední starosti a často se mění v zvířata řídící se svými pudy. Rozum jde stranou. Bohužel tomu tak je někdy i u fotbalistů. Ze soupeřů se v očích fandů i hráčů stávají nenávidění nepřátelé, úcta a respekt se vypařují jako pára nad hrncem. Do toho funkcionáři, kteří chtějí vyhrávat za každou cenu, rozhodčí, kteří ztrácí zrak nebo tento jejich smysl často nabývá netušených schopností… A další postavičky, které se okolo nejoblíbenější hry na planetě točí.

Minulá sezona potvrdila, že se vytrácí základní úcta jednoho k druhému. Například na Teplicku disciplinární komise potvrdila nárůst červených a žlutých karet, případy agresivního chování prý skokově přibyly. Třikrát byli dokonce trestaní i žáci a za fyzické napadení. I další okresy Ústeckého a Libereckého kraje hlásí podobné záležitosti. Zaznamenány byly i pokusy o ovlivnění zápasů. Smutné je, že stateční jedinci, kteří se o nich nebáli promluvit, nebyli bráni za hrdiny ani u vlastních spoluhráčů.

Dalším smutným trendem v nižších soutěžích je menší počet fotbalistů, tím pádem se pak zvyšuje úmrtnost samotných fotbalových klubů. Jen na Děčínsku tento rok pohřbili čtyři mančafty. Radost ze hry se v nižších patrech vytrácí. Příčin je více, velkou roli hraje i dění ve společnosti.

Přeji tomuto nádhernému sportu, ať může oslavovat góly, kochat se skvělými akcemi a parádními výkony hráčů i sudích. Ať je nová sezona v krajích a na okresech radostnější, ať soupeře nebereme jako nenáviděného nepřítele. Možná, že jsem jen snílek a fotbalový romantik…