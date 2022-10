Oldřichov šel překvapivě do vedení, podle Lugera lacině. Srbičtí sice záhy srovnali, to ale bylo z jejich strany vše, podruhé už zaskakujícího Konečného nepřekonali. „Kony v mládí chytal, tak to tam pořád má. Byl pro nás velkou překážkou. Na druhou stranu jsme ale řadu šancí promarnili vinou naší lehkovážnosti. Do patnácti minut jsme mohli rozhodnout. A není to jen o Egrtovi, který pálí dobré střelecké příležitosti každý zápas, je to záležitost celého týmu.”

Věčný marod Shejbal už je fit. Myslel jsem, že mě trenér Hejkal zabije

Podle Lugera Srbicím nesvědčí tvrdá hra soupeře, i proto se jim proti Oldřichovským nedaří. „Oni hrajou bojovně, drží spolu, nakopávají to tam na rychlého útočníka. Nesedí nám, nemáme zarputilce, spíš jsme fotbaloví, bojovnost tam není. A když pak spálíme řadu šancí, tak to takhle dopadá. Už před týdnem jsme otočili zápas na poslední chvíli, tentokrát nám to nevyšlo. Ale jsem rád aspoň za bod navíc za penalty.”

TJ Oldřichov - Sokol Srbice 1:1 (1:1), PK: 2:4

Branky: 24. Brejcha – 39. Kasal. Rozhodčí: Zitko - Formánek, Faigl. ŽK: 2:2. Diváci: 230.