Druhé místo drží Junior Děčín, který zdemoloval Křešice na jejich hřišti 7:0. „V Křešicích se nám daří a opět se to potvrdilo. O sedm branek se podělili dva střelci. Čtyři branky dal Marek Vicany, tři Honza Vait. Zasloužené vítězství. Teď nás čekají tři zajímavé derby zápasy,“ řekl Miroslav Tyl, vedoucí Junioru.

První jarní výhry se konečně dočkaly Chabařovice, které vyhrály 6:1 v Děčíně nad místním Unionem. „Pro nás velice důležitý zápas. Kdybychom prohráli, asi bychom ztrátu těžko dotáhli,“ oddechl si trenér Slovanu Aleš Miltner. „Pomohl nám brzký gól, do půle jsme přidali druhý, to nás uklidnilo. branek mohlo být víc, vítězství je zasloužené,“ přidal názor z pole Pavel Semenský.

SKUPINA B

Nejlepší tým tabulky Nové Sedlo překvapivě porazilo doma předposlední Kopisty až na penalty 2:1, druhé Podbořany ve šlágru kola uhájily druhou příčku a snížili manko na lídra na jedenáct bodů, Poražené Strupčice opustily třetí pozice, kam se dostalo Meziboří. Další příděl dostal Krásný Dvůr, tentokrát dvanáct branek od Blažimi a po 22 kolech inkasoval už 151 branek.

„Dali jsme dnes přednost širšímu kádru. Nastoupili Havelka s Lhotákem. Já jsem si sednul, Břečka má trochu zdravotní problémy, tak také zůstal na lavičce. Chtěli jsme, aby si to kluci vyzkoušeli. Mladým chybí větší herní vytížení, kvalita. V prvním poločase se nám nedařilo v útočné fázi. Máme sice větší držení míče, kouká se na to hezky, ale oni byli nebezpečnější. Měli perfektní střely z dálky s větrem. Pokud se budou (Kopisty) takhle scházet, tak budou brát body a posunou se do vyšších pater. V soutěži jsou určitě horší týmy. Myslím, že remíza zcela zasloužená. My jsme za dva doby šťastní a jdeme dál. Každý zápas je jiný“ hodnotil po zápase hrající trenér Nového Sedla Richard Zelinka.

„Dnes naše nejlepší utkání, jaké jsme odehráli. Penalty už jsou jen loterie. Dát v prvním poločase branku, bylo by to asi jiné,“ povzdychl si trenér Kopist Miroslav Suttner.

Druhou příčku uhájil podbořanský Tatran, který vyhrál 4:2 ve Strupčicích. „Konečně jsme se sešli v celkem dobrém složení. Třebaže pršelo a byla zima, tak musím říct, že jsem kluky dlouho neviděl hrát tak dobře. Hrál se rychlý fotbal, bylo tam nasazení, tvrdost, v tempu se to drželo až do konce. My jsme měli už v 6. minutě dvě šance v 7. jsme dali gól, druhý z rohu, třetí po další standardce a po půl hodině to bylo 3:0," začal hodnocení předseda Podbořan Milan Kareš. "Domácí měli také náznaky, snažili se využít naše chyby. V poločasové pauze domácí sestavu přeskupili, vlítli na nás a nám pomalu docházely síly, záloha nám už tolik neběhala, domácí hráli, my zalezli a chtěli ubránit. Musím říct, že Strupčice měly šance, klidně to mohlo být 3:3, ale chyběl jim klid v zakončení. Definitivně utkání rozhodla až 92. minuta a poslední standardka, kdy byl v našem vápně i jejich gólman, ale my jsme míč odvrátili, na půlce zůstal náš hráč a běžel i zakončil do prázdné branky,“ dodal Kareš. Zaváhání Nového Sedla si všiml, ale nepředpokládá, že by lídr mohl jedenáctibodový náskok do konce sezony ztratit. „Tady šlo o druhé místo, máme Strupčice na šest bodů.“

Druhou porážku v řadě zaznamenal pátý Duchcov, který doma nestačil na TJ Sokol Březno 2:3 (0:1). „Chybělo nám moc lidí a dokonce jsem od první minuty po strašně dlouhé době musel nastoupit i já,“ řekl duchcovský trenér František Macháček s tím, že přes komplikace byl jeho celek lepší. „Alespoň takový je můj pohled. Z naší strany to vzhledem k okolnostem nebylo špatné, byli jsme na balonu, ale oni využili tři šance po třech našich chybách. Březno vedlo 1:0, pak jsme otočili na 2:1 a byli na koni. Bohužel jsme tři čtyři šance nedali a hosté nás trestali z našich chyb, kdy jsme je neobsazovali. A bylo po všem. Mám z toho zápasu divný divný pocit, kluci se obětovali, hráli se zraněními, ale stejně jsme prohráli,“ uvedl Macháček.

Už šestý je TJ Baník Osek, který v jednom ze šlágru 22. kola porazil Chlumčany 2:0 (1:0). „Z posledních šesti zápasů jsme pět vyhráli, jeden remizovali, proto jsme spokojeni,“ přiznal předseda i kapitán týmu Patrik Váňa, podle kterého klub těží z toho, že je kádr dlouho pohromadě a povedla se i zimní příprava: „Jen se nám nepovedl ten první zápas s Duchcovem, což je trochu naše klasika.“

Váňa ocenil i výkon poražených Chlumčan. „Hrály skutečně výborně, byl to asi nejlepší nebo jeden z nejlepších soupeřů na jaře. My jsme těžili z toho, že máme malé hřiště.“