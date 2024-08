Most měl v zápase navrch a kdyby proměnil všechny svoje tutovky, tak hosté odjeli bez bodů a domácí v klidu slavili plný zisk. Jenže bylo to urputné dobývání branky Oldřichova, kde se parádně zaskvěl lapač Filip De Monte. Hlavně na konci první půlky nadvakrát zblízka zlikvidoval totální šanci Mostu. Jednou ho zachránila při dalekonosné ráně tyč. V penaltovém rozstřelu De Monte chytil dva pokusy, jeho protějšek Kosinský ale o jeden více a tak Most slavil dva body a Oldřichov první bod v sezoně.

„Byl to pro mě těžký zápas, protože já jsem z Oldřichova a tak to bylo trošku emoční. Ano, bylo to dobývání, protože Oldřichova hraje spíše takový ten beton. Pro nás těžké se dostat mezi jejich obranu,“ přiznal po zápase gólman Martin Kosinský.

Jeden z pokusů Mostu, který skončil na tyčce Oldřichova. | Video: Deník/Václav Veverka

Vtipné okamžiky přišly právě v penaltovém rozstřelu, kdy za brankou bylo hodně fanoušků Oldřichova a ti žadonili. „Kosa, seš z Oldřichova, tak už nám tam něco pusť,“ dobírali si příznivci hostů vytáhlého brankáře. Ani nápad. Na jeho rukavicích skončily tři rány hostů.

„Já a penaltový brankář? Penalty bych řekl, že mi vůbec nejdou, i když tedy vysoký jsem. Tentokrát jsem se štěstím tipnul stranu a vyšlo mi to,“ culil se hrdina mače Kosinský. „A fanoušci? Beru to ze srandy, protože jsem odešel z klubu v dobré atmosféře, nejsem s nikým za zle a tak beru, že si fanoušci dělali legraci. To k fotbalu patří,“ dodal mostecký brankář.

„V rámci našich možností, tak jak máme úzký kádr a nepodařilo se nám v létě posílit, tak si myslím, že jsme tady odvedli poctivý výkon. Mostečtí kluci byli samozřejmě silnější na balonu, měli více šancí než my. My jsme si to ale vybojovali srdíčkem. Já jsem spokojený. Penalty to je naše tradiční disciplína. To jsme asi z patnácti případů počtrnácté prohráli. Tam jsme opravdu ty body neztratili,“ usmíval se oldřichovský kouč Bora Matouš.

Proč se Oldřichovu nepodařilo posílit v létě dle představ? „Protože ti kluci, které jsme si vyhlídli, tak první co je zajímá – co za fotbal u nás dostanou a to nám ještě nic nepředvedli. Já když jsem šel někam hrát fotbal, tak jsem nejdříve ukázal, zda něco umím a pak dejme tomu se můžeme bavit o nějakých penězích. Ta mladá generace dneska ale reaguje úplně jinak. Budeme holt bojovat s tím co máme,“ dodal trenér Oldřichova.