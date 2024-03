Ve funkci předsedy klubu jste zhruba půl roku. V jakém stavu jste klub přebíral a co se vám od té doby povedlo udělat za práci?

Nerad bych se vracel příliš do minulosti. Po převzetí klubu, které neproběhlo úplně hladce, bylo nutno úplně zajistit novou sezonu, sehnat nové trenéry, zastavit odchody nespokojených hráčů z mládežnických kategorií i A týmu do jiných klubů a tak dále. A to se nám povedlo, všechny naše týmy hrají soutěže a mají své trenéry, které navíc průběžně vzděláváme, takže kvalita trenérů a tréninků šla výrazně nahoru.

Áčko je nyní na poslední příčce krajského přeboru. Proč došlo k takovému pádu?

Bohužel hráče, kteří odešli už v průběhu prvního pololetí roku 2023, se nepodařilo úplně nahradit. Je nutno připomenout, že výsledky áčka šly dolů už v průběhu minulé sezóny 2022/2023, když například už v červnu prohrálo všechny zápasy.