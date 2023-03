Brná si upevnila náskok v čele krajského fotbalového přeboru. Na její výhru 5:1 v Lovosicích totiž nedokázaly druhé Srbice plnohodnotně odpovědět na hřišti předposledního Ústí nad Labemv B/Domoušice podlehly po remíze 1:1 na penalty, a tak lídr odskočil v čele tabulky na čtyři body. Domácí rozstřel ovládli 4:2 a celý zápas tak 2:1.

Krajský přebor nabídl na jaře zápas Srbice (ve světlém) - Horní Jiřetín. Minulý víkend srbičtí fotbalisté prohráli na penalty v Ústí nad Labem. | Foto: Deník/František Bílek

„Brná odskočila, využila našeho zaváhání, ale my to ještě nevzdáváme,“ řekl srbický trenér Martin Luger, jenž porážku po zmiňovaném rozstřelu považuje za ztrátu.

Dvě penalty přitom padly už v průběhu zápasu. Domácí dostal do vedení v 23. minutě Daniel Chodora, za hosty vyrovnával čtyři minuty před koncem David Batelka.

FOTO: Teplické dorostenky prohrály doma s Pardubicemi 2:4

„Všechny tři jarní zápasy se trápíme s využíváním šancí. Teď jsme v Ústí mohli vyhrávat v první půli 3:0, ale místo toho dotahujeme až na konci… Gól navíc dostaneme z penalty po zbytečné chybě,“ zlobil se srbický kouč, ale rychle dodal: „Herně to není z naší strany špatný, ale ta špatná koncovka nás stojí více klidu i body.“

Luger věří, že zlepšení přinese už další zápas, v sobotu v 16.30 hostí jeho tým Litoměřicka. "Krajský přebor je vyrovnaný, žádný zápas není snadný, ale pokud budeme konečně produktivnější, tak doufám, že zápas zvládneme," dodal Luger.

Krupce vzal naději Čepek

O porážce Krupky v Horním Jiřetíně rozhodla branka domácího Michala Čepek v 83. minutě. Hostům nepomohlo ani vyloučení Ladislava Dargaje, jenž obdržel v 70. a 72. minutě dvě žluté karty.

"Pro nás smolné utkání, první na trávě, v první půli proti větru, nám jako technickému mančaftu to nesedělo. Ve druhém poločase nám naopak všechno hrálo do karet, ale po chybě jsme inkasovaly a pak nevyužili ani početní výhodu, kdy měl soupeř jednoho borce vyloučeného. Moc šancí jsme neměli, ale výsledek mě mrzí. Vypadalo to na remízu, ale bohužel," řekl trenét poražených Luděk Altman.