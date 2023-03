„Stožický, to je liga, ten to tam sypal do vápna, jeho spoluhráčům stačilo jen nastavit. Hodně Modlanům pomohl, když přišel na trávník ve druhém poločase," uznal forvard Perštejna Pavel Exner. Právě on byl nejnebezpečnější hráč hostů, ve 24. minutě otevřel skóre. Baník sice srovnal, chvíli po přestávce ale čelil pokutovému kopu, který Maršálek proměnil. A pak dlouhou dobu domácí tým zaměstnával neúspěšně defenzivu Perštejna. Do vápna létal jeden centr za druhým, skóre se neměnilo jen díky dobře postavené brankové konstrukci Spartaku.

„Oni pak odešli fyzicky, to nám vyhovovalo. Vlastně jsme góly dostali po našich hrubkách, jinak jsme jako tým hráli dobře," chválil Stožický, jehož poslední dobou tahá tříslo. „Na Perštejn fungovaly centry mezi obránce. Dvakrát se to gólmanovi nepodařilo chytit, tak jsme to dorazili. Zaplaťpánbůh, že to tam spadlo."

Brná vede přebor už o čtyři body. My zbytečně ztrácíme, ví srbický kouč Luger

Modlanští si po porážce 0:3 v Brné spravili chuť, dál jsou mezi třemi nejlepšími týmy krajského přeboru. „My v Brné hráli vyrovnaný duel. Dostali jsme branku po hrubce, pak jsme hráli vabank a další góly inkasovali až v závěru. Ale zápas tam měl úroveň, vyhrál ten šťastnější," podotkl Stožický.

Perštejn ještě na jaře nevyhrál, ze tří zápasů má jen bod. „Škoda, že jsme to v Modlanech nedotáhli do vítězného konce, měli jsme domácí na lopatě, byli nervózní. Ale hodně hráčů nám chybělo, to bylo znát. Baník měl větší kvalitu na lavičce. Před zápasem jsme tušili, že to tak asi bude. Už minulý týden s Litoměřickem bylo vidět, že nemáme tolik možností prostřídání," uznal Exner handicap svého týmu.

Do Perštejna přišel v zimě ze Slaného a na své spoluhráče si zatím zvyká. „Je nás tu víc nových. Podle mě si to bude dlouho sedat. Například trenér po nás chce, abychom vzadu hráli tři. Pro devadesát procent týmu je to něco nového. Ale věřím, že to bude dobrý."

SK Baník Modlany - TJ Spartak Perštejn 3:2 (1:1). Branky: 79. a 86. Dolejší, 37. Šťáhlovský - 24. Exner, 50. Maršálek (PK). Rozhodčí: Hanzal - Bican, Pašek. ŽK: 3:1. Diváci: 100.