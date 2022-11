Sokol Srbice rozhodl o přesvědčivé výhře už v prvním poločase, kdy nasázel nejlepšímu týmu soutěže pět branek. „Stále jsem z toho dost rozladěný, vůbec nevím, čím si to vysvětlit. Nechtěl jsem to pak řešit na dokopné, takže se o tom s kluky teprve pobavím, co se tam vlastně stalo,“ kroutil hlavou nechápavě zklamaný sportovní manažer Brné Martin Vrtiška. „Nevěřil jsem vlastním očím, když jsem viděl, že v 16.minutě prohráváme po našich hrubých chybách 0:3. Zkrátka se nám nepovedl vstup do zápasu a Srbice pak už byly na koni. To, co nás zdobilo celý podzim, tentokrát zdobilo soupeře. Hrál ze zajištěné obrany, kdežto my si to s nimi chtěli rozdat a oni nás za to trestali, byli vysoce efektivní,“ pokrčil rameny. „Nevím, kde měli kluci hlavu, možná to někteří brali jako přátelák. Chyběla mi tam bojovnost, bylo to z naší strany chladné,“ uzavřel.

Kadaň, která skvostně rozjela novou sezonu začala poté lehce ztrácet dech, ale oproti minulému roku se dá mluvit o parádním posunu. Kadaňští fotbalisté přezimují na skvělé třetí příčce. V posledním víkendu po penaltách 3:2 porazili Modlany. „Jsme rádi, že je konec podzimní části, je už třeba dobít baterky a hřiště a terény už také nejsou kvůli počasí v nejlepším stavu. Každopádně už teď se těšíme na jarní část soutěže, myslím, že s podzimem můžeme být spokojení,“ vyjádřil se kadaňský kouč Jan Peštuka.

Modlanská parta smazala dvoubrankové poločasové manko, ale penalty prohrála 4:5 a veze si pouze bod. Baník je v tabulce čtvrtý a v klubu může panovat s první polovinou sezony spokojennost. „Hrálo se na umělce, protože hlavní plocha byla zmrzlá. Byli jsme lepší, neuznali nám navíc jeden gól a s výkonem jak tady, tak třeba v Krupce, jsem maximálně spokojen. V prvním poločase jsme nevyužili šance, ve druhém naopak ano a penalty, tak to už je vždy loterie. Jsem rád, že jsme měli v sestavě dva dorostence, těší mě, že se nám daří dát do sestavy kluky, které jsme si vychovali. Tentokrát nastoupil v základu i Marek Urban,“ řekl modlanský trenér Michal Doležal.

Modlanům podzim ještě nekončí. „V sobotu ve dvě máme ještě na umělce v Srbicích poslední zápas proti - SK Černovice,“ dodal Doležal.

Na pátém místě přezimuje rezerva FK Baník Most-Souš, která v poslední duelu podzimu slavila v Žatci 4:2. Za domácí dvakrát skóroval Pavel Hassman. K zisku to ale nevedlo. „Končíme podzim ziskem tří bodů a to jsme si přesně před posledním zápasem stanovili. Žatec není snadným soupeřem a proto si plného zisku vážíme. Páté místo? Myslím, že to odpovídá naší kvalitě. Na jaře bychom se ještě rádi posunuli výš,“ řekl mostecký trenér Stanislav Hofmann.

Úspěšnou derniéru zažila i Krupka, která vyhrála 2:0 v Lovosicích. ,,Dnešní utkání se hrálo na malém hřišti s umělou trávou, i proto se hrál rychlý fotbal s mnoha souboji, kde oba týmy měli několik golových příležitosti, naštěstí se podařilo skórovat jen našemu týmu. Celkově jsme rádi, ze tým přistoupil k poslednímu zápasu zodpovědně a zápas odpracoval, tak jako celý podzim. Proto tento půl rok hodnotíme kladně, i když nás mrzí několik utkání, které jsme mohli zvládnout lepé a mít na kontě o nějaký bodík navíc,’’ konstatoval asistent trenéra vítězného celku Lukáš Ištok.

V ústeckém derby mezi Neštěmicemi a mládeží Army braly body oba týmy. Lehce spokojenější mohl být domácí Český lev, který získal i bonus za výhru 3:2 po penaltách. „Na těžkém terénu jsme odehráli dobré utkání. Bohužel jsme klasicky zaspali začátek a od 3. minuty jsme prohrávali,“ mrzel špatný začátek brankáře hostů Tomáše Mrázka. „Pak se hra vyrovnala, ovšem kvůli terénu byla plná nepřesností. Přesto se nám povedlo do přestávky srovnat i skóre. Vyrovnaný duel se hrál i po změně stran, oba celky měly velké šance, díky čemuž jsme se ujali vedení. Soupeř bohužel pět minut před koncem srovnal, šlo se tedy do penalt, v nichž byli domácí šťastnější,“ dodal.

Spartak Perštejn porazil doma Jílové 3:0. „Hrálo se na školní umělce někde v Jirkově. Bylo to nepřipravené a malé hřiště. Ale pro oba byly stejné podmínky a domácí se s tím vyrovnali daleko lépe. Byli lepší na míči, lépe kombinovali a zaslouženě vyhráli. Nás stále sráží chyby, dva góly jsme soupeři darovali kvůli naší nesmyslné rozehrávce. Dobře jsme hráli posledních patnáct minut, ale to nám bylo k ničemu. Už si přejeme, aby byl konec,“ řekl Ondřej Barilla, trenér FK Jílové.

Víc na brusle než na kopačky bylo hřiště v Horním Jiřetíně, kam dorazil celek Oldřichova. Nehrálo se. „Hřiště bylo celý týden pod vodou a poslední noc před zápasem mrzlo, takže to namrzlo. Rozhodčí řekl, že za něj to je nehratelný terén, ale že to nechá na nás, a my jsme se vzájemně domluvili s Oldřichovem, že to budeme hrát jindy,“ řekl jiřetínský brankář Miloslav Aschenbrenner.

Ze stejného důvodu bylo odložené i utkání Černovice Litoměřicko, kdy domácí čekají na termín dohrávky, který jim určí krajský fotbalový svaz.