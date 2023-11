„Tohle byl pro nás hodně důležitý gól. Ale na druhou stranu je vzhledem k postavení v tabulce každá branka důležitá," byl šťastný autor vítězné trefy. Žatec byl aktivnější, brankáře Krupky Stoklasu ohrožoval daleko častěji. „Už v prvním poločase jsme měli plno šancí. Protože jsme jich řadu zahodili, zápas jsme si zkomplikovali, mohlo být rozhodnuto dříve. Bylo to psychicky náročné, ale naštěstí jsme to zvládli i v deseti. Úplný konec jsme si celkem zkušeně pohlídali," těšilo Klince.

Hloušek smutnil, Krupku prý nesráží jen zbytečné góly. „My skoro nevystřelíme na bránu. Nejsme tak hladoví, jak bychom měli být. Je na nás deka, i když se to po příchodu nového trenéra zvedá, a to jak na hřišti, tak v kabině. Snažím se s tím vším něco udělat, bohužel nám odešlo hodně lidí. Snad vedení zapracuje v zimě na posilách, aby Krupka byla tam, kde vždy, tedy v horní polovině tabulky. Musíme odjezdit přípravu a pak i s těmi slibovanými novými posilami kraj pro Krupku udržet. Flintu do žita neházíme, my i trenér chceme soutěž zachránit."

Také Žatec vyměnil kouče, i když o úplně novém trenérovi se mluvit nedá, protože Karel Chlad u Ohře už působil. „Změna se těžko hodnotí, protože prakticky nebyl prostor pro jakékoliv změny. Spíš jsme podzim dohráli stejným způsobem a uvidíme, co se bude dít v zimě. Při pohledu na tabulku se nabízí mužstvo posílit, nebylo by to od věci," řekl Petr Klinec. Špatný podzim Slavoje byl podle něho zapříčiněný i četnými zraněními stěžejních hráčů. „Když v krajském přeboru vypadne až šest hráčů ze základní sestavy, tak to má dopad na každý tým. Já si nevybavuji dva po sobě jdoucí zápasy, které bychom odehráli ve stejné sestavě."

FK Krupka - Slavoj Žatec 1:2 (1:1). Branky: 33. Tvrzník - 2. a 88. P. Klinec. Rozhodčí: Folk - Jansa, Čada. ŽK: 3:2. ČK: 78. Hoferica, po utkání Filip Klinec (oba Žatec). Diváci: 70.