Proboštovští na jaře čekají na výhru za tři body. Nejprve vyhráli na penalty v Neštěmicích, poté ve stejné dovednostní disciplíně doma přetlačili Krupku. „To jsme z minima vytěžili maximum. Ze šesti možných bodů jsme měli čtyři, paráda. Teď je to ale opačně. Herně to totiž špatné nebylo, ale body nemáme," sundává si smutně z rukou své magnetické rukavice brankář TJ Proboštov Jaroslav Kovačka, jenž o obou duelech předvedl několik skvělých zákroků.

Odchovanec Teplic Fenin ukončil protialkoholní léčbu. Pomohli Baroš i Ujfaluši

„Je hezké, že jsem něco navíc chytl, ale co je to platné, když body nejsou. Brankář bohužel góly dávat nemůže. Mrzí mě to. Na druhou stranu je ale nutné říct, že ani Ústí a ani Oldřichov si tři body nezasloužily. Byly to remízové zápasy, k nám se bohužel to štěstí otočilo zády. Jak jsme ho měli v prvních dvou kolech, tak teď bohužel ne," tvrdí Kovačka.

Důležitý je hlavně tým

Jaroslav Kovačka je proboštovskou brankářskou jedničkou. Na podzim mu byl kolegou Ladislav Kořínek, který ale v zimě odešel do Srbic. Nahradil ho mladičký Dominik Soblahovský. „Asi jsem jednička, ale je to hlavně o tom, kdo má jakou formu, o komunikaci s trenéry," říká „Kovi". „Dominik je mladý, vlastně ještě dorostenec, sbírá zkušenosti. Ale pokud bude mít formu a dosáhne určité kvality, tak nemám problém se střídat, jde hlavně o tým," tvrdí přesvědčivě. „Myslím si, že teď zrovna formu má," dodává a znovu opakuje, že jde především o prospěch týmu. „Není důležité, kdo chytá, ale jestli mužstvo vítězí. Jestli ten, kdo je v bráně, mu pomáhá."

O nějaké krizi nechce slyšet. Podle něho je v Proboštově vše v pořádku, malým problémem je prý jen absence několika hráčů základní sestavy. „Ti, kteří je nahradili, také mají svoji kvalitu, ale vždy je to na téhle úrovni složitější, když chybí kluci ze základu. Kdybychom byli kompletní, tak bychom určitě byli silnější," soudí vytáhlý gólman. Mimo hru jsou nyní Baran, Hloch nebo Kroupa, nehrál ani Šebek, který také umí týmu výrazně pomoct.

Další čtyřka. O dvanáct korun levnější pivo Teplicím v Ostravě nechutnalo

Na duel s Oldřichovem, který mimochodem hráče Proboštova dokázal porazit už na podzim, se přišly podívat čtyři stovky fanoušků, atmosféra byla parádní. „My máme nejlepší fanoušky v Ústeckém kraji. Hrajeme pro ně, pro ně chceme vyhrávat. Je pravda, že máme po podzimu hodně bodů, ale máme za cíl být v horní polovině tabulky. Hlavně ale nechceme zklamat ty naše fandy," hlásí Kovačka. Odmítá, že by Proboštovštovu chyběla podzimní vůle vyhrávat. „To vůbec, to není náš styl. V Proboštově je parta, která chce pořád vítězit. Jenže fotbal je prostě takový, že přijdou i porážky v zápasech, ve kterých nejste vyloženě horší."

Zkušený brankář přibližuje atmosféru v kabině jako důkaz soudržnosti a neumdlévající energie. „Tam nikdo nehází flintu do žita. Naopak se semkneme. Cítím, že nás dokáže zocelit každá porážka. Náš trenér Petr Němec má skvělé motivační projevy, funguje to. On je skvělý, i pro něj chceme vyhrávat."

Miss jako fotbalová moderátorka. V Ústí se ke mně vedení chovalo hrozně, tvrdí

Ve středu od půl páté hraje Proboštov znovu doma, tentokrát v rámci 2. kola poháru hostí Srbice. „Další derby. Sokol je nahoře, šlape. Má skvělé individuality jako například Egrta nebo Martykána, určitě se bude na co dívat. Tuším, že to pro fanoušky bude hodně atraktivní, že se nebude hrát zezadu, takže asi padne hodně gólů," predikuje Kovačka. „Pohár bereme jako mistrák, ale prioritou pro nás bude, aby se kluci, kteří jsou mimo, dali dohromady. Každopádně to bude zajímavé utkání, rád bych na ně naše fanoušky pozval!"