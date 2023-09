Krupka pod mohutnou betonovou tribunou v ústecké čtvrti Neštěmice byla v sobotu při chuti. Kdyby šla na začátku zápasu do vedení, nikdo by se nemohl divit. Místo toho ale dvakrát inkasovala a směřovala za další prohrou. Její osud se zdál být poté, co dostala třetí gól, definitivně zpečetěný, jenže laxnost domácích ji vrátila do utkání. Deset minut před koncem vedli Neštěmičtí pouze o gól, spasila je až čtvrtá branka, kterou dal Černý.

„Fotbal bych hrozný, naštěstí jsme proměnili šance. Je sice těžké se prosadit, když je soupeř v osmi devíti na vápně, ale máme kvalitu na to, abychom tak učinili. Jenže někteří vypadali, jako by se jim moc nechtělo," povzdychl si trenér Neštěmic Jan Deutsch.

„Měli jsme dát aspoň jednu šanci z těch, co jsme měli v první čtvrthodině. Kdybychom vedli, hned by se hrálo jinak. Pak jsme dostali dva zbytečné góly po standardkách, takhle je to pořád," hlesl Kotrba.

Na rozdíl od některých předchozích duelů ale Krupští na hřišti vypadali jako jedna parta, která se ze všech sil snaží o co nejlepší výsledek. „Minule proti Litoměřicku to nebylo dobré, to jsme vůbec nevěděli, co hrát. Teď jsme bojovali, rvali se."

Problémem týmu koučů Altmana a Ištoka je kromě mohutného odlivu kvalitních hráčů, kteří nebyli dostatečně nehrazeni, ofenzivní složka. „Nedaří se nám ty góly dávat. Máme mladý tým, potřebovali bychom nějakého zkušeného útočníka, který to tam bude sázet. Teď k nám přišel Jirka Zigmund, to je velká posila do defenzivy. Potřebujeme takové zkušené hráče."

Kotrba věří, že Krupští už zaberou. „Potřebujeme vyhrát jeden zápas, to by nám hodně pomohlo." Jenže v příštím kole jede Krupka do Vilémova… „Snažíme se to nějak odlehčit, ale to víte, že nálada není nejlepší. Na druhou stranu ale na tréninku makáme a fakt věříme, že to zlomíme," uzavřel Josef Kotrba, který se zatím trefil do černého dvakrát.

FK Český Lev Neštěmice - FK Krupka 4:2 (2:0). Branky: 23. a 84. Černý, 24. Pavlíček, 56. Lácha - 68. Traup, 79. Kubný. Rozhodčí: Dobrý - Jansa, Lesák. ŽK: 1:2. ČK: 85. Al-Eraidi (N). Diváci: 240.