Víte, že…

…nejlepším střelcem Proboštova byl na podzim Lukáš Brodský? Dal 11 branek. Sedm jich vstřelil Zbyněk Záveský, o gól méně má na svém kontě Petr Kroupa.

Kdyby prý vítězi olympijských her z roku 1980 někdo před začátkem ročníku řekl, jak si jeho tým na podzim povede, nevěřícně by na něj zíral s otevřenou pusou. „O tom, že budeme mít 29 bodů, mě nenapadlo ani ve snu. Jsem rád, že hráči zúročili to, co děláme na tréninku. Minule jsem četl, že hrajeme z obranného bloku a na brejky, ale tak to není. Hrajeme to, co nám soupeř dovolí. Hlavně chceme vydržet celých 90 minut, na tom je naše taktika postavená."

Teplický Mareček na podzim dohrál. Mimo hru je i Fila. A co Urbanec?

Proboštovští svou sílu ukázali mnohokrát, naposledy při závěrečném souboji s Modlany. Přestože 1:4 prohrávali, dokázali zápas i bez vyloučeného Šourka vyhrát. „Modlanským došly síly. Na to spoléhám, protože máme mladé mužstvo. Když kluci chodí trénovat, tak mají pak fyzičku, aby naplno hráli celý zápas. Nebyl to první utkání, kdy jsme takhle rozhodli. Naší skvělou vizitku je, že nás nikdo nepřehrál."

Při posledním podzimním utkání ukázal Petr Němec, že se umí i rozohnit. O poločase prý byla v kabině bouřka, tým pak nastartovala. „Nastoupili jsme, jako kdybychom byli na dovolené. Kluci si naštěstí pak uvědomili, že žádná dovolená ještě není. Ale hrát krajský přebor skoro do prosince, mi přijde zbytečné, přeci jen je to jiná úroveň fotbalu než profi soutěže."

Běhavý Proboštov, který je vyztužený několika zkušenými hráči, by měl být pro papírové favority soutěže postrachem i na jaře. „Je až obdivuhodné, jak kluci, kteří krajský přebor nikdy nehráli, ten skok zvládli. Teď si všichni odpočineme, v zimě potrénujeme a na jaro už se moc těšíme," uzavírá Němec.