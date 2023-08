V Krupce došlo v létě ke změnám ve vedení, nutné byly i změny v kádru. „Hodně hráčů odešlo, hodně přišlo. Jestliže jsme v minulé sezoně měli mladý tým, tak tenhle je ještě mladší. Je před námi hodně práce. Léto bylo krátké, nebyl čas na zformování týmu, potřebovali bychom měsíc dva navíc. Vždyť my před dvěma měsíci pořádně ani nevěděli, jestli fotbal v Krupce bude," povzdechl si Altman.

Krupský kádr je poměrně široký, kvalitativně ale šel dolů. „Možná jsme měli být horlivější v posilování," řekl krupský kouč bez obalu. Mrzelo ho, že do Černovic nejelo několik hráčů, s nimiž počítal. „Prostě nepřišli. Museli jsme tak vzít lidi, kteří by jinak asi ještě nehráli. Dva kluci byli v pátek poprvé na tréninku a hned s námi jeli. Na Proboštov bude za týden zase jiná sestava, zase nebude sehraná. Aby tomu tak bylo, tak se musíme scházet i k tréninkům ve větším počtu, aby se dalo pracovat systematicky. Pak se dostaví výsledky. Očekávám, že si zkušenější kluci uvědomí, že je potřeba hrábnout a mít docházku."

Černovice v domácím prostředí hrály velmi dobře, tři body jim sluší. „Teď je důležité, abychom na ten výkon dál navazovali. Ale máme posílený kádr, tak věřím, že budeme hrát nahoře," usmíval se Lukáš Vlach, autor dvou branek.

Podobné přání má i trenér celku z Chomutovska Martin Boček. „Neříkám, že bychom měli být mezi třemi čtyřmi nejlepšími týmy kraje, ale určitě nebudeme s tímhle mužstvem hrát o záchranu, to ani nejde. Na jaře jsme patřili k nejlepším, co se počtu získaných bodů týče, na to chceme navázat. Podle mě bude optimální motat se okolo pátého šestého místa."

Černovice se v létě posílily, zatím ale nové tváře do hry nezasáhly. „Máme teď lepší tým než na jaře," je přesvědčený Boček.

Nepřekvapilo ho, jak snadno se jeho svěřenci vypořádali s Krupkou? „Na jaře jsme hráli na jejím stadionu, měla velmi kvalitní mančaft, hodně držela balon. V tomto duchu jsme se na ni připravovali. Přijela k nám ale s určitými problémy s kádrem, neměla nejsilnější sestavu. My však odehráli ten zápas přesně tak, jak jsme chtěli. Jsem naprosto spokojený."

SK Černovice - FK Krupka 6:0 (2:0). Branky: 65. a 75. Vlach, 28. Špicar, 44. Valach, 83. Cambolo, 90. Liška. Rozhodčí: Prágl - J. Vlašič, M. Vlašič. ŽK: 1:2. Diváci: 120.