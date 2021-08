Poslední sezony nebyly z pohledu Krupky příliš vydařené. Nevyzpytatelný celek dokázal klopýtnout s mužstvy, pro které měl být nad jejich síly. V Krupce proto chtějí ustálit výkonnost. Šanci dají dalším mladým hráčům.„Máme nové hráče z mládeže Ústí i odjinud. Chceme udělat mix mládí a zkušenosti,“ uvedl trenér FK Krupka Martin Kučera.

Trenérské duo Krupky Altman - Kučera (vpravo). | Foto: Deník/František Bílek

Podle brankáře Jiřího Valeše ale moc zkušených fotbalistů v Krupce není. „Já jsem nejstarší. Odešel Martin Sigmund, to je škoda.“ Proč zkušený veterán změnil působiště? „U něj byl problém, že nestíhal tréninky. Měl by tréninkové manko. Je to typ hráče, kterého potřebujete v kabině na tréninku, aby ten tým potom nějakým způsobem vedl. Už to ztrácelo ten efekt, když nemohl být na každém tréninku,“ řekl Kučera na Sigmundovu adresu.