Nových hráčů chce Krupka úměrně tomu, kolik jich po konci sezony odešlo. Pryč je například kapitán Pokorný, dále se vrátili do Oldřichova Skrčený s Kernerem, odešel i útočník Horvát. „My jsme řekli, že kdo chce jít, může. Týmu jsme dali nějaký čas na rozmyšlenou. Díry po těch, co šli pryč, se teď snažíme zacelit. Ale dá se říct, že odešla taková ta kostra."

Proti Proboštovu tradiční účastník krajského přeboru představil několika divákům, kteří v parném sobotním dopoledni přišli na umělou trávu teplických Stínadel, hned několik nových tváří. „Byli tu například tři kluci z Pokratic. Jeden záložník, jeden bek, jeden útočník," přiblížil Ištok.

Forvardem, který posílí Krupku, je Jan Malec, jenž před ochodem do Pokratic hrál v Chlumci. „Je to zkušenější hráč, který by měl doplnit v útoku Kotrbu. Měl by to tam trošku uklidnit. Věříme, že si kluci sednou a budou dávat góly."

Ištok prozradil, že klub touží ještě po minimálně třech posilách. „Máme teď nějakých osmnáct kusů, chceme mít dvacet až dvacet jedna. Do každé řady by se nám hodil jeden hráč. A chceme i brankáře, protože Valeš kvůli zranění skončil. Teď máme jen jednoho brankáře, což samozřejmě není dobré na trénink i na zápasy. Hlavně bychom byli rádi, aby to nebyli jen hráči pro rozšíření kádru, ale opravdové posily."

Krupka díky novému vedení dokázala pro své hráče i realizační tým zachovat stejné finanční podmínky, jaké byly v minulém ročníku. „S tímhle by neměl být problém, máme od nového vedení slíbeno, že se nic měnit nebude. Hodně se o všem mluvilo, někdy až moc. Přišlo mi, že každý věděl víc než my. Ale dopadlo to dobře," je Ištok rád.

S výrazně obměněným kádrem by FK Krupka měla hrát střed tabulky. „Ten považujeme za reálný. Určitě nechceme být dole a bojovat o záchranu. A na druhou stranu víme, že po takové obměně těžko budeme hrát špičku."

V sobotu čeká Krupku turnaj v Ledvicích, kde absolvuje dva zápasy.