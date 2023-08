Od července má FK Krupka nového předsedu. Dlouholetého šéfa Karla Roučka vystřídal Radek Jankura. Ve výkonném výboru setrval jen Jiří Penc, jinak de facto nezůstal kámen na kameni. Změny souvisí s novým vedením města, které do fotbalu i nadále dává vysoké finanční prostředky. „V minulosti šly peníze hlavně do áčka, do Krupky si hráči chodili pro peníze a mládež bylo de facto sprosté slovo. To šlo poznat i z toho, že v kádru áčka nebyl až na čestné výjimky žádný odchovanec," říká bez obalu krupský radní Jan Bokoč.