Bývalý fotbalista Teplic, Ústí nebo Bohemians vedl Krupku jako hlavní kouč pět let, nyní se bude věnovat pouze manažerské činnosti. „Přicházel jsem tehdy na post šéftrenéra, k tomu jsem po půl roce začal trénoval áčko. Potřebuji si teď alespoň rok odpočinout od trénování, nic jiného v tom není. Navíc Martin Kučera, který byl se mnou celou tu dobu jako asistent, si povýšení zaslouží. Asistenta mu bude dělat Luděk Altman, který za Krupku v minulosti hrál. Já mám na starosti sportovní stránku klubu, jednání s hráči, přestupy a tak dále. Zůstávám nadále v klubu,“ líčí Vrtiška, jenž je ve vedení klubu společně s Jiřím Pencem a Karlem Roučkem. „Karel řídí klub, je předseda, má na starosti finanční stránku klubu, Jirka je sekretář, vedoucí, který dělá zase kompletní administrativu“ doplňuje Vrtiška.

Krupka má pod novým trenérským duem za sebou sobotní turnaj v Ledvicích, kde po porážce 2:4 od Dobroměřic a výhře 7:1 nad Ledvicemi brala třetí místo. „Příprava na novou sezonu začala minulé úterý. Bude se trénovat třikrát v týdnu, každý týden bude jedno přátelské utkání. V Ledvicích nám chybělo několik hráčů, někteří ještě měli naplánované dovolené. Vzali jsme proto i dva dorostence. Co se změn týče, tak odešel Ducháček do Litvínova, Vlasák do Libouchce a Christov do Horního Jiřetína. Naopak se vrátil Denis Valenta, udělali jsme Dominika Hlouška z Brozan, ale je to hráč Teplic, z nich přichází i brankář Patrik Dombrovskij a ještě ze Stínadel chceme přivést Matěje Krongera, z Lovosic přicházejí tři hráči, Martin Suchý, Dominik Walter a Tomáš Záruba, z našeho dorostu přešel Matěj Lipský“ informuje Martin Vrtiška.