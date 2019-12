Konečné deváté místo se zdá být na první pohled jako neúspěch. Jak se na něj dívají trenéři?

Samozřejmě, že jsme zklamaní, protože deváté místo v tabulce krajského přeboru není pozice, na které bychom chtěli být.

Doma vám to šlo, ale venku výsledky nemáte dobré. Proč tomu tak je?

Doma se nám výsledkově dařilo lépe než venku, přitom venku předvádíme mnohem hezčí fotbal, ale paradoxně odjíždíme s prázdnou.

Proč se nedařilo podle představ? Co vás na podzim zlobilo?

Většinu utkání jsme odehráli velmi kvalitně – fotbalově, vypracujeme si spousty brankových příležitostí, ale co dokážeme nedat, je někdy, až úsměvné. Naše neproměňování šancí některé naše hráče dokáže opravdu hodně znervóznit. Chápu je. Pak má soupeř jednu šanci, kterou promění. To nás hodně bolí. Nejme efektivní, tohle musíme rozhodně zlepšit. Také mě trápí kvalita našeho hřiště; na podzim jsme odehráli sedm utkání na hřištích soupeřů – horší hřiště měli jenom v Domoušicích.

Přitom jste už od mužstva očekávali, že si sedne, že začne na podzim šlapat. Ukázalo se, že ne všichni hráči, o kterých jste si mysleli, že budou posilami, jimi skutečně byli?

V létě jsme přivedli šest mladých hráčů, to je velký zásah do týmu. Musíme být trpěliví. V tomto stavu se pak stává, že někdo do sestavy zapadne okamžitě, někomu to trvá déle. Pro některé hráče to byla dokonce premiéra v dospělé kategorii. S těmito hráči mluvíme, rozebíráme, co dělají dobře, co špatně, ale hlavně je nabádáme k trpělivosti a pracovitosti, protože v dorostenecké kategorii patřili k oporám svého týmu a hráli všechna utkání. Zde to mají obtížnější.

Je něco, co naopak fungovalo, co potěšilo?

Jak jsem již řekl, máme mladé mužstvo. Velmi mě potěšilo kolik si vytvoříme brankových příležitostí, ale nejme efektivní. Venku více a mnohem lépe kombinujeme než doma, ale paradoxně nevozíme tolik bodů kolik si představujeme. Potěšilo mě, jak do sestavy zapadl mladík Schubada, výkony Hirschkorna, Seidla a Kubného šli hodně nahoru. Moc důležitým hráčem je pro nás Vlasák, který pro tým udělá strašně moc té černé práce, jeho rádius je neskutečný. Suchý odvádí na kraji zálohy také dobrou práci a kdyby svou rychlost využíval tak jak má, tak hraje zcela určitě vyšší soutěž. V závěru sezony se dařilo i Kotrbovi. A naprosto nepostradatelný je pro nás Lukáš Hrubý. Sice ho někdy brzdí drobná zranění, ale pokud je v obraně on tak je tam klid, kvalita a ohromný přehled.

Jak to vypadá s Martinem Sigmundem, který občas v sestavě chyběl?

Martin má časově náročné zaměstnání, takže jeho tréninková docházka nebyla zrovna ideální. Je u něj hodně vidět, kdy trénuje a kdy ne. Když trénuje, tak je oporou týmu,. V opačném případě jeho výkonnost pokulhává. Ale Martin je inteligentní chlap, uvědomuje si to. Říkal, že se bude snažit si směny různě prohazovat, aby mohl častěji trénovat s týmem a byl mu oporou.

Útočník David Černý dal 15 branek O on patří ke světlým bodům? Na druhou stranu hodně svých šancí spálí…

David je opravdu kvalitní hráč, který se umí dostat do šancí. Jeho 15 branek mluví za vše, ale také umí hodně šancí zahodit, Na tom bude muset hodně zapracovat. David si velmi rozumí s míčem, je silný ve hře jeden na jednoho. Občas se nechá unést hrou a pohybuje se v prostorech, kde nechci, kde není nebezpečný pro soupeře. Ale jinak musím uznat jeho kvalitu. Jsem rád, že ho v týmu mám.

Jaké budou v Krupce přes zimu změny? Jaké posty se chystáte posílit? Budou to známá jména, nebo spíše mladší hráči?

Máme zájem i tři hráče, hrají ve vyšších soutěžích. Uvidíme jak to dopadne.

Na jaře se určitě budete chtít v tabulce posunout. Kam až bude posun reálný?

Budeme spokojeni, když na konci soutěže budeme na čtvrtém či pátém místě.