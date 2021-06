Po dvou výhrách první porážka v přípravě. O ten výsledek ale nejde, že?

O ten výsledek nám nejde, hledáme spíš nějaký herní projev. Tým se snažíme omladit, zkoušíme nové kluky, nehrajeme ve stejné sestavě, snažíme se rotovat s hráči i posty. Zatím si to musí sedat.



Jaký byl zápas v Oldřichově?

Dopředu asi toho moc nebylo. Chyběli nám nějací klíčoví hráči, hlavně do ofenzivy. Vzadu to ale špatně sehrané nebylo, byla tam jedna individuální chyba, po které padl gól. Dopředu jsme neměli sílu na to, abychom to nějakým způsobem zvrátili.



Hráči, které zkoušíte, jsou většinou mladí. Nebudu se ptát na jména, protože o ně třeba má zájem i někdo jiný. Ale zajímá mě, jestli jsou převážně z Ústí, které v poslední době je zásobárnou Krupky?

Je to něco mládež Ústí, něco okolí. My chceme udělat takový mix. Chceme pár zkoušených hráčů, ale spíš to omlazujeme, aby byl kádr perspektivní na několik let a my mohli pomýšlet na vyšší příčky.

Co se týče zkušených, tak skončil Martin Sigmund. Proč?

Ano, skončil. Tuším, že šel do Srbic. U něj byl problém, že nestíhal tréninky. Měl by tréninkové manko. Je to typ hráče, kterého potřebujete v kabině na tréninku, aby ten tým potom nějakým způsobem vedl. Už to ztrácelo ten efekt, když nemohl být na každém tréninku.



Kdo převezme jeho roli?

Spoléháme spíš na osu Seidl, Pokorný, Hloušek, Kolář. Je to stoper, štítový defenzivní záložník, ofenzivní záložník a útočník. Nalevo je zkušenější Martin Suchý, k nim bychom chtěli nabalovat mladší a mladší kluky.



V jaké byli vaši hráči kondici, když měli dlouhé zápasové a i tréninkové manko?

My trénovali, jak to šlo. Když už to bylo rozvolněné, tak po skupinách, pak pospolu. Snažili jsme se pro kluky připravovat i individuální tréninky, ale nebudeme si nic namlouvat, někteří je neplnili. Bylo to pak na nich vidět.



Dohoní to?

Musí teď poctivě trénovat. U všech týmů je to ale stejné.



Kolik zápasů máte ještě naplánovaných?

Příští týden hrajeme ještě v Jílovém, pak ještě něco řešíme. Ale chtěli bychom pár zápasů ještě mít, aby si to mužstvo sedlo, jak jsem říkal. Následovat bude volno a kolem 12. července chceme začít opět trénovat.



Jak ta příprava bude vypadat?

Bude to klasická letní příprava v domácích podmínkách, ale chceme do ní zařadit i něco nového.



Co máte na mysli?

Jedná se o posilování, aby kluci byli v co největší fyzické pohodě.



Věříte, že se soutěž odehraje kompletní?

Doufáme, že ano! Teď už máme kabinu a vše další. Bez toho by to nešlo. Věřím, že už žádné restrikce nebudou.



I na této úrovni je určitě důležitá regenerace, využívají ji hráči?

Ano, je důležitá. Chceme na ní po dlouhé pauze dbát, bojíme se únavových zranění. Musíme proto trénovat postupně, nemůžeme jim hned dát kotel, jak se říká. Snažíme se k hráčům přistupovat individuálně. Děláme i kompenzační cvičení, mluvíme o regeneraci jako je sauna, bazén, vířivka. Ve velké permanenci je náš masér a fyzioterapeut Evžen Mikovec. Jsme moc rádi, že ho máme.