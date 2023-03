Jaké máte pro jaro cíle? Chtěli bychom minimálně výsledkově navázat na podzimní část sezony, protože, co se týká nějaké hry, tak tam je samozřejmě neustále na čem pracovat. Určitě se pokusíme být v tabulce co nejvýše to jen půjde. Už brzy poznáme, jestli se nám to bude dařit.

Na co váš tým reálně v porovnání se špičkou tabulky má?

Už jen podle tabulky vidíme, že soutěž je opravdu vyrovnaná. Prohrát můžete v podstatě s každým; myslím že se o tom přesvědčila už většina týmů během podzimní části. Určitě ale na to máme, ve špičce chceme být.

A co postup?

Na toto téma je debata minimální. Nikam to netlačíme, ale na druhou stranu ten fotbal neděláte jen kvůli tomu, že vás to baví, i když to je základ, ale také proto, že to chcete dělat na co nejvyšší úrovni. V Ledvicích se snad krajský přebor ještě nikdy nehrál, takže slavit postup by se nám všem okolo týmu určitě líbilo. Kádr by se zřejmě musel někým doplnit, ale nemyslím si že by to musela být nějaká velká obměna.

Jak to na podzim vypadalo? Co vám šlo a co nešlo?

V některých zápasech jsme měli štěstí a v některých nám zase chybělo, ale to je při fotbale normální. Možná nám chyběl vetší klid při rozehrávce a lepší řešení nějakých situací, někdy jsme až moc zbrklí, řekl bych.

Od nové sezony vás vede trenér Lázslo. Jak mají s kolegou Machovcem rozdělené kompetence? Platí, že jeden je ten hodný, druhý zlý?

U téhle dvojice to úplně neplatí. Spíše jeden je takový kliďas a druhý, pan Lázslo, to hlavně při zápase více prožívá, takže se dokáže celkem lehce vytočit při nějaké naší chybě.

Zaznamenal jste pod novou trenérskou dvojicí nějaké změny ve hře?

Neřekl bych, že se nějak změnil styl. Tým zůstal v celku stejný jako minulou sezonu. Snažíme se prostě hrát co nejlépe umíme, ve finále to je stejně hlavně o nás hráčích na hřišti.

Střelecky vás táhnou Koudelkové. Jak byste je popsal, jací jsou?

Oba mají určitě svou kvalitu a nějaké přednosti. Jeden z nich by ale přece jenom mohl mít větší pohyb po hřišti, hlavně co se týká defenzivní hry. On už bude vědět, kterého tím myslím. (smích)

Kteří hráči jsou pro Viktorku důležití? Kromě těch Koudelků. Je to třeba velmi zkušený Mergl?

Pepa je určitě důležitý hráč v těch defenzivních řadách, nejen kvůli zkušenostem, ale stále dokáže na hřišti předvést, že na to má. Jen už musí mít delší odpočinek po zápase. (smích) Jinak bych neřekl, že máme vyloženě nějakého lídra, důležití tam jsme všichni.

V minulosti vás zlobila divoká prasata. Nemáte zase obavy, že vaše hřiště napadnou a nezahrajete si doma nějaký čas?

Klub ve spolupráci s městem zabezpečil náš areál novým oplocením, takže doufáme, že tohle už nám snad nehrozí.

Jaká byla zimní příprava?

Nevím, co vše měli trenéři v plánu, ale myslím si, že může vládnout spokojenost. Trénovalo se třikrát týdně; všichni chodíme i do práce, takže každý chodí, jak mu to okolnosti dovolí. Na soustředění ve Sloupu, kde se pracuje hlavně na kondici, byl až na pár jedinců celý tým.

Chodí na zápasy Ledvic dostatečný počet diváků? Nebo byste si to představoval lepší?

Tak samozřejmě, že to může být vždycky lepší. Chodí tam hlavně místní lidi. Záleží dost i na počasí v den zápasu. Mě chodí povzbuzovat přítelkyně, která je na každém domácím i venkovním zápase; často přijdou i nějací kamarádi.

Jaký klub podle vás Ledvic jsou? Působil jste v okolí - Bílina, Ohníč - tak můžete srovnávat.

Ve srovnání s Ohníčem je určitě kvalita mužstva na ledvické straně, a co se týká Bíliny, tak tam je to na stejné úrovni. Proto hrajeme stejnou soutěž. V Ledvicích ale máme dobrou partu lidí. Možná i proto nám celkem vyšla ta podzimní část sezony.

Jaký bude váš osobní jarní cíl?

Určitě bych chtěl dávat více branek, v tomto ohledu nejsem úplně spokojený. Bohužel mě ihned po příchodu do Ledvic zabrzdilo zranění ramene a následná operace, takže jsem půl sezony nehrál a také přibral nějaké to kilo. Tím pádem jsem z toho vypadl, pak jsem musel individuálně zapracovat hlavně na kondiční stránce. Ale myslím si, že se to už zase zlepšuje; dostávám se zpátky do takové té herní pohody, i když to ještě není takové, jak bych si představoval.