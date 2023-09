V Žatci to po herní stránce nebyla úplná hitparáda. Ryška přiznává, že tým kouče Miroslava Lászla chyboval v obraně, často se do jeho výkonu vloudila laxnost. „Byla tam řada nedorazů. Ale na druhou stranu musím říct, že to nebyl žádný propadák, spíš to nebylo dokonalé. Žatec nevyužil pár stoprocentních šancí, dal břevno, tyč. My byli oproti němu efektivní v zakončení, to rozhodlo," vypíchnul ledvický šéf klíčový faktor.