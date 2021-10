Jen první dva výsledky mužstvu nového trenéra Martina Nováka nevyšly. Padlo doma se Spořicemi, pak na penalty neuspěl v Mojžíři. Od té doby už jen vítězí za tři body.

„Myslím, že se ukazuje tréninková morálka, na tréninky nás chodí velký počet. Hlavní zásluhu na tom určitě má trenér Novák, protože jsou zábavné a kvalitní,” myslí si stoper TJ Proboštov Marek Šváb. Jeho spoluhráč Josef Blažek souhlasí. „Ty tréninky jsou fyzicky náročné. Dříve jsme neměli skoro žádnou přípravu, teď stála za to. K tomu přišli kvalitní hráči, kteří mají řadu zkušeností. A i kouč Novák je hodně zkušený, jeho dril nám hodně pomáhá. Zatím trénujeme dvakrát v týdnu, ale myslím, že od zimy se tam jeden trénink přidá.”

Proboštov pomáhá

Proboštov se snaží chovat jako moderní fotbalové kluby. Po vzoru fotbalových Teplic i on cítí sociální zodpovědnost, čili povinnost pomáhat potřebným. Před nedávným utkáním s Rumburkem vedení TJ Proboštov předalo finanční dar tatínkovi malé Majdalenky, která bojuje se zákeřnou nemocí ALS. „Myslím si, že i na krajské úrovni by mělo být normální pomáhat. Kluci mezi sebou vybrali peníze, sami se mezi sebou domluvili," přibližuje Michal Račuk. Před duelem s Rumburkem se klub také rozloučil s dlouholetým správcem fotbalového areálu Jiřím Škvorem. „Rád bych mu takto veřejně za klub poděkoval. Za ta léta odvedl dobrou práci. Vždyť k nám jezdily trénovat i Teplice, tábor tu rozbila také Sparta," říká Račuk za proboštovské vedení.

Právě Blažek je jedním z mužů, kteří v létě Proboštov posílili, když se vrátil z béčka Teplic. „Tam jsem získal nové zkušenosti. Třeba po taktické stránce mě to hodně obohatilo, ale i fyzicky jsem se zlepšil. V Proboštově jsem před tím léta působil, takže můžu srovnávat. Teď jsme silnější, je tu lepší parta,” pochvaluje si rtuťovitý forvard.

Martin Novák ordinuje fotbal, který Blažkovi sedí. Žádné nakopávané míče, ale kombinace a snaha o vysouvání útočníků za obrany soupeřů. „Je to tak, je to styl hry, který je pro mě. Vyhovuje i Dubínkovi (Lukáš Brodský, pozn. autora), jsme dva rychlíci. A zatím se nám daří šance proměňovat.”

Útočnou sílu Proboštova Šváb oceňuje. A nejen ji. „Brodský vedle Záveského a Blažka roste, je talentovaný. Momentálně má asi nejlepší formu. Odzadu nám to klape díky zkušeným Ráčovi (Račuk) a Bikimu (Bikár).”

U brankáře Michala Račuka se chvíli zastavíme. To on je hybnou silou Proboštova. Před rokem se stal předsedou klubu, jeho práce v zákulisí i na hřišti nese své ovoce. „Poté, co začal vás u nás v obci fotbal, tak to šlo nahoru. Dobře se pracuje s mládeží, přivedl se nový trenér, dobří hráči. A Ráča chytl parádní formu. Podle mě tak padesát procent úspěchu jde za ním. On se dokáže parádně vyhecovat. Asi si říká, že když je předseda, tak musí jít vzorem i na hřišti. Podle mě je skvělým vzorem pro všechny, nejen pro naše mladé brankáře,” tvrdí Blažek.

Proboštovská parta pomohla malé MajdalenceZdroj: Roman Nešetřil

Vzestup Proboštova se líbí i divákům, do hlediště chodí pravidelně ve velkém počtu. „Takových 150 platících, ženy a děti chodí zadarmo. Jsem pyšný, že jsme tu už něco dokázali. I na to, že jsme je fanoušky vrátili na stadion,” těší Račuka. „Na domácích zápasech máme výbornou atmosféru. Chodí skalní fandové, kteří i fandí, udělají pyro. Je to pro nás zážitek,” přidává Blažek.

Šváb je v klubu také už pěknou řádku let. Po několika utrápených sezonách teď má zase radost z fotbalu. „Užíváme si to. Dlouhou dobu se nám nedařilo, tak proto nás to teď baví. Fungujeme na hřišti i mimo něj. Když se vyhrává, tak se i slaví. A my vyhráváme a slavíme už delší dobu. Je to paráda, jen našim drahým polovičkám to moc radost nedělá. Ale i hospoda dělá partu, i díky ní máme lepší výsledky,” usmívá se Marek Šváb.

V sobotu od půl čtvrté Proboštovští přivítají na svém stadionku Černovice. Ty mají stejný počet bodů jako lídr I. A třídy, ale horší skóre. „Já pomalu ani nevím, kde vůbec jsou na mapě. Jen se říká, že tam mají nějaké čtyři frajery z Prahy. My ale musíme koukat hlavně na sebe, hrát naši hru,” upozorňuje Blažek. „Bude to zápas podzimu. Chceme předvést dobrý výkon a vyhrát. Potenciál máme, teď jde jen o to ho prodat. Věřím, že přijde hodně lidí, budeme pro ně makat,” slibuje Michal Račuk.