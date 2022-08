Pod Petrem Němce cítíte větší chuť do hraní?

Rozhodně ano. I když to, že jsem končil, nebylo absolutně spojené s trenérem, protože bývalý trenér Martin Novák měl taktéž skvělé tréninky. Ale přeci jen nový trenér je pro mě opět motivací začít od nuly a ukázat se v dobrém světle.

A jaký ten návrat k tréninkům byl? Cítil jste kondiční manko?

Návrat byl příjemný. Těšil jsem se na atmosféru v kabině, kde mě nakonec kluci rádi viděli a s úsměvem přivítali. Kondiční manko cítím ještě pořád, protože nový trenér do toho šlápl naplno; o poznání hůře se mi srovnává s tempem tréninků. Ale musím říct, že jsem už během prvních čtrnácti dnů cítil obrovský posun a v prvním přátelském utkání jsem se cítil fyzicky dobře.

Petr Němec: Hlavně hráči musí chtít se posouvat, aby nehráli jen I. A třídu

Jaký vlastně je Petr Němec trenér? Jaké je jeho specifikum?

Je to člověk, ze kterého vyzařuje autorita. Máme respekt, nikdo si nedovolí nic vypustit. Makají staří i mladí. Nejdřív do nás tlačil hlavně sílu a fyzičku.

Je znát, že trénoval i ligové týmy? Jsou tam třeba cvičení, která jste neznal? Jaká je to změna oproti dřívější skladbě tréninků?

Je to obrovsky znát. Má spoustu jiných cvičení, než na které jsme byli zvyklí. Hodně pracujeme s balónem v rychlosti, trenér se dost zaměřuje na přepínání po odehrání balonu. Navíc se věnuje zvyšování síly celého těla, takže i posilujeme; v žádném tréninku tato část nesmí chybět, na což jsme už zvyklí nebyli. Je vidět, že je to profesionál a že ví, co po nás chce. Do cvičení se nezapojuje, spíš sleduje, co kdo jak plní a kde děláme chyby.

Myslíte, že je pro něj těžké nebýt až tak náročný, když nejste profíci? Přeci jen byl zvyklý pracovat právě s profíky, kteří se fotbalu můžou věnovat celý den a nejsou zatíženi normální prací.

Nedokážu posoudit, jestli je to pro nej těžké. Jediné, co můžu z vlastního pohledu říct, je to, že to zvládá skvěle. Jedná s námi lidsky a dokáže nám něco málo odpustit, ale fakt jen hodně málo. Dovede si z nás udělat i srandu, což je pro nás taky důležité. Cítím z něj, že mu záleží na tom, aby byla dobrá parta. Proto dokáže i v tréninku trochu uvolnit atmosféru nějakým vtípkem. Ale například zakázal kouření a pití coly hráčů v areálu, což je tedy pro některé boj; zatím všichni toto pravidlo dodržují.

Co na to říkáte vy?

Patří to k profesionálnímu přístupu, beru to. Ale pivo nám po tréninku dovolí. (smích)

FOTO A VIDEO: Laňka dostal dva roky natvrdo za úplatky, přesto fotbal hraje

Zmínil jste partu. Jakou ji teď v Proboštově máte? Dříve se proslýchalo, že jste netáhli za jeden provaz, možná i proto jste z krajského přeboru před lety sestoupili…

Parta už se zvedla v minulém roce, kdy jsme skončili druzí po první polovině sezóny. Pak to lehce odpadlo, začalo se méně chodit na tréninky, hned to bylo znát. Teď do týmu přišlo dost nových tváří, ať už posil z jiných klubů nebo kluci z dorostu, a všichni skvěle zapadli. Za mě se parta tvoří hlavně na tréninku a vzhledem k tomu, že nás chodí pravidelně trénovat okolo dvaceti hráčů, tak se dobře tmelí. Mám opravdu po hodně letech dobrý pocit z mužstva, které teď máme. Je cítit, že chceme něco dokázat, zatím to má na trénincích grády. Po tréninku vždy posedíme u hřiště na limonádě nebo pivu, i tam tužíme partu.

Řekli jste si v kabině, jaký si dáte cíl do nové sezóny? Jestli to bude postup?

Cíle si stanovujeme ty nejvyšší! Určitě bychom rádi hráli na špičce tabulky a rvali se o postup. Už mi přijde ohrané to klišé, kdy se říká „hlavně ať nás fotbal baví”. To je přeci samozřejmost, ale chci, aby naše hra hlavně bavila fanoušky a abychom měli po skončení sezóny konečně co slavit. Mým osobním cílem je postoupit do krajského přeboru. Věřím v náš tým a trenéra.

Jaká ta sezona podle vás bude? A na jaké zápasy se nejvíc těšíte?

Očekávám, že nahoru znovu vystřelí kluby, od kterých se to nečeká. Postoupily Neštěmice, které podle mě byly několik let nejfotbalovějším mužstvem; patřily k soupeřům, proti kterým jsme nikdy nebyli favoritem. Nevím, co čekat od nováčků, ale tuším, že Pokratice budou patřit k černým koňům soutěže. Na čele soutěže můžou být i Dobroměřice a Libouchec. Ale je to ošemetné, opravdu muže překvapit kdokoliv, až samotná soutěž ukáže.

Viktorka z Ledvic by ráda byla černým koněm soutěže. Stavět chce na zkušených

Kteří hráči by měli být proboštovskými oporami?

Určitě by to měli byt Lukáš Brodský, Páťa Tesař, Zbýňa Záveský, Martin Bikár a Míša Obrtlík. Je to takové nakombinované stáří s mládím, které by nás mělo táhnout.

A je v týmu někdo, od koho čekáte, že by mohl výkonnostně překvapit a být takovým černým koněm?

To budu já, ne samozřejmě jen žertuji. (smích) Dobře se jeví mladší bratr Lukáše Brodského, Kuba. Dále Lukáš Hloch a Adam Bokser. Ale makají všichni kluci, vystřelit nahoru může kdokoliv; věřím klukům z dorostu, že možná právě někdo z nich nás překvapí.

Přibližte trošku proboštovskou kabinu.. Kdo v ní je největší smíšek, jedlík, fešák a tak podobně?

Smíšek? To je jednoznačně Martin Bikár. Ten má každý trénink hlášku za hláškou. I když na konci tréninku už se tolik nesměje, tak vždy najde sílu ještě nás pobavit. Dále se klasicky o zábavu stará Ráča a Míša Obrtlík, ale Biky je jednoznačně největší bavič. Myslím, že by se tím mohl i živit, nějaký pořad by mu slušel. (smích) Největší fešák je asi trenér! Snad si to přečte a budu hrát. (smích) Teď vážně - fešák je asi Dan Kalabza, ten nám pořád ukazuje své nové úlovky. Mluvka zaručeně Záves, ten má přezdívku ředitel všeho; mluví jak v kabině, tak na hřišti, toho prostě nejde zastavit. A jedlík? Ač nerad, musím zase zmínit Bikyho, protože na trénincích maká poctivě, ale kila stále stojí. Prý je to věkem, ale ta strava asi taky nebude úplně ukázková. (smích)