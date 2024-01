Srbičtí byli v minulé sezoně druzí, o šest bodů byla lepší Brná. Ta trůní na prvním místě i nyní, její náskok na Sokol je dokonce devítibodový. „Fakt je škoda těch laciných ztrát, mohli jsme jí být více na dostřel. Rádi bychom už krajský přebor vyhráli, uděláme na jaře vše, co bude v našich silách, aby se to povedlo."

Musíme zlepšit účast na tréninkách! velí srbický kanonýr Egrt

Na podzim mužstvo z Teplicka s lídrem soutěže padlo 1:6, ale minulé jaro se přesvědčilo o tom, že na svého největšího soupeře stačí. „Vyhráli jsme 4:2. Byl to jeden z nejlepších zápasů, jaké jsme v předchozím roce hráli. Povedlo se nám otočit nepříznivý stav, když jsme o půli prohrávali 1:2. Navíc to byla výhra na půdě soupeře," vzpomíná Luger na nevšední fotbalový zážitek.

Srbicím prý na podzim podle jejich brankáře chybělo více fotbalového štěstí. Pozitivní je, že daly 46 gólů, více jich nasázela už jen Brná. Sedmnáctkrát se trefilo tradiční ofenzivní eso jménem Denis Egrt, o šest branek méně má na svém kontě Petr Janda, další forvard. „Petr mě překvapil. Znám ho už od žáků a nikdy jsem nečekal, že by mohl být tak dobrým útočníkem," chválí Adam Luger.

Své výkony ale kritizuje, v brance prý nebyl oporou, na jakou jsou jeho spoluhráči zvyklí. „Celý podzim nebyl takový, jaký měl být. Nepřišel jsem si jako já. Byly tam zbytečné chyby, kdy jsem týmu moc nepomohl. Rád bych na tom zapracoval. Proto do zimní přípravy chci dát vše, abych se zase cítil dobře."

Rodinná pouta u Lugerů: Když je v brance Adam, táta má na lavičce nervy

Když se v televizi díval na svůj oblíbený Manchester United, jehož branku od nové sezony hájí Kamerunec André Onana, měl občas pocity, které zažíval při zápasech svých Srbic. I United totiž střílejí hodně gólů, zároveň jich ale vinou čas od času chybujícího Onany poměrně dost dostávají. „On před před přestupem na Old Trafford chytal skvěle za Inter. V některých zápasech je i teď vidět, že je to skvělý brankář. Ono je prostě těžké začít chytat v klubu, jakým je United. Pořád věřím, že najde svojí někdejší formu z Milána."

Když si má Luger vybrat, co by z umění Andrého Onany rád ovládal, volí jednoznačně hru nohama. „S těmi se on opravdu nebojí. Tím, jak s nimi umí hrát, dokáže pomoct celému týmu."

Srbice jsou po podzimu stříbrné. Bodů mělo být více, ví Luger. Favorizuje Brnou

Od chybiček, které na podzim on i Onana vyrobili, by se pochopitelně rád oprostil. „Kéž bychom šli oba nahoru. Osobně bych chtěl mít aspoň víc nul, když by se nám nepovedlo vyhrát první místo," přeje si. Nejraději by zapomněl na zápas s Oldřichovem, ve kterém předvedl hrůzostrašnou minelu. „Byl tam dlouhý balon před pokutové území. Byl jsem u míče první, měl jsem v plánu ho odkopnout. Bohužel jsem ho netrefil a útočník už měl před sebou jen prázdnou bránu," děsí ještě teď Lugera.

Kromě co nejlepšího umístění Srbic, které by prý umělo mužstvo náležitě oslavit, by si Adam Luger přál dokončit bakalářské studium pedagogiky na ústeckém UJEPu, kde je jeho doménou tělesná výchova a zeměpis. „Rád bych byl učitelem - tělocvikářem."