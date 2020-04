“V Proboštově jsem byl deset let, chtělo to změnu, potřeboval jsem se odpíchnout. Nedařilo se mi, nedával jsem góly. Modlany byly jasnou volbou. A správnou, jsem tam spokojený, mám chuť do fotbalu, takovou jsem dřív neměl,” vysvětluje v červnu 30letý ofenzivní fotbalista.

Po přestupu slýchával od bývalých spoluhráčů narážky, vše ale bylo míněno v dobrém. “Hlavně ti starší si rýpli. Váňa, Ráča. Ale v pohodě, to k tomu patří. Proboštov dál sleduju, je tam dobrý trenér, Karel Chlad to umí. Moc se mužstvu nedařilo, ale myslím si, že když udělá partu, tak by v dalších sezonách mohlo bojovat o postup do krajského přeboru.”

Josef Blažek je velký fanoušek pražské Sparty. Když má čas, tak neváhá a na Letnou jede své “koně” povzbudit. “Vybírám si ty prestižní zápasy – Slavia, Plzeň, Bohemka, Ostrava. Když jedu sám, tak jdu do kotle, když s rodinou, tak na hlavní tribunu. Fandil jsem Spartě už dřív, máme to v rodině. Vlastně jsem jen čekal, až mi bude osmnáct a budu mít řidičák. Ale dřív jsem fandil i Teplicím, chodil jsem na každý jejich zápas.” Stejně jako fanoušci Teplic, i ti sparťanští si teď musí vyslechnout na aktuální formu nejednu průpovídku. “Já se tomu směju. Počet titulů hovoří za vše. On se to zase zvedne, půjdeme nahoru. Je lehké fandit, když se daří. Těch pseudofanoušků Plzně nebo Slavie v dobách úspěchu je dost,” mává rukou letitý sparťan nad žďuchanci na adresu klubové příslušnosti.

Blažek má dál v Proboštově na starosti přípravku, ročník 2011. S dětmi si ale užíval poslední půlrok, po sezoně bude muset s trénováním v místě svého bydliště skončit. “Dětí je málo, tak to tak musí být, Proboštov se sloučí s Juniorem Teplice. Ke starším tady v Probo nepůjdu, ty má na starosti Švábík (Marek Šváb – pozn. autora), dělá to dobře, není potřeba změny. Teď je to pro mě o to víc smutnější, když se nemůže trénovat. A samozřejmě ještě víc pro děti, které pořebujou pohyb, kolektiv.”

S trénováním malých capartů ale rychlostně velmi dobře vybavený fotbalista končit nechce. “Já to mám rád. Byl bych rád, kdyby přišla nějaká nabídka. Chtěl bych to zkusit v Modlanech, jestli by mi daly šanci děti trénovat.”

Před časem měl v Proboštově pod palcem i svého kluka. Na vlastní kůži ale poznal, že trénovat vlastního syna má svá specifika. “Ne nadarmo se to říká. Je to hodně náročný na psychiku. Syn si k tátovi dovolí víc, než si dovolí k cizímu trenérovi. Hlavně ale byl odskočený od ostatních, dával hodně gólů a začínal to flákat. Proto jsem se rozhodl, že ho trošku pousunu, aby výkonnostně rostl. Přestoupil do FK Teplice a je to dobrý.”

Co ale dobré není, to je současná situace všech fotbalistů v České republice. Trénovat můžou pouze individuálně, na hrátky s míčem musí na nějaký čas zapomenout. Nižší soutěže od třetí ligy byly dokonce zrušeny. “Je to na nic. Dlouho jsme se na jaro připravovali, pak jsme odehráli jen jeden zápas. Já jsem pak chodil běhat, posiloval jsem. A teď už máme od fotbalu dovolenou. Myslím, že se sejdeme až někdy v červenci. Bude to hrozně dlouhá doba a podle mě se pak v soutěžích projeví, že jsme dlouho nehráli mistráky.”

Zmiňovaná zimní příprava se Baníku výsledkově přiliš nepovedla, hrál především se silnými soupeři. První jarní duel v Krupce, který Modlany prohrály na penalty, ale ukázal sílu mužstva trenéra Michala Doležala. “Na nás je vidět, že jsme taková rodinná parta, že jsme sehraní, na sebe zvyklí. Hodně nám pomáhají zkušení hráči. Ty jejich zkušenosti se pak přenáší i na nás, kteří jsme vyšší soutěže nikdy nehráli. Jaro bychom asi měli dobrý, je proto fakt škoda, že je konec.”

Hlavní náplní dne je pro Josefa Blažka v době koronavirové práce. Jezdí pro zásilkovou službu GLS, práce má jako na kostele. “Jak jsou teď zavřený krámy, tak lidi zboží nakupují přes internet. Máme tak druhý Vánoce. Na zákaznících je ale vidět, že se nemoci bojí. Někdy mi řeknou, ať jim balík nechám u dveří, že si ho vyzvednou. Já se bát nemusím, mám roušku, rukavice. Pro všechny je teď ta situace těžká.”