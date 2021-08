Krátkou přípravu si Modlanští s téměř nezměněným kádrem, který doplnil například Martin Sigmund z Krupky, zpestřili domácím turnajem. Hraje se tradičně jako vzpomínka na Petra Škohela, osobnost modlanské kopané. Baník se ve finále utkal se Srbicemi, zápas skončil výhrou Sokola.

Každoročně z Modlan zaznívá, že chtějí hrát líbivý fotbal, jímž se budou bavit fanoušcii samotní hráči. Ani tentokrát tomu není jinak. „Chceme mít radost ze hry a zároveň být ve středu tabulky,“ říká vedoucí Baníku Zdeněk Kupka.

Tentokrát si ale víska na pomezí okresů Teplice a Ústí nad Labem dává i jiný cíl. Chce zabudovat do sestavy dorostence. „Mají možnost růst vedle zkušených, tak to v Modlanech vždy bylo. Ale v budoucnu bychom chtěli práci s mládeží co nejvíc zúročit,“ tvrdí Krupka. V nové sezoně by se tak v Modlanech měla psát další kapitola ságy rodu Doležalů – hrající trenér Michal, člen Síně slávy FK Teplice, by chtěl do utkání naskakovat se svým synem Míšou. Už v předchozí, zkrácené sezoně se oběma společný sen plnil.