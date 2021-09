Krupští sice v týdnu v pozměněné sestavy zvítězili v pohárovém duelu v Dobkovicích 3:1, proti Modré ale upadli hned v úvodu do deprese, když od 1. minuty prohrávali. Brzy se jim povedlo po rychle rozehrané standardní situaci srovnat, ale hosté si vedení do přestávky vzali zpět, navíc ho po obrátce navýšili. Krupka se dotáhla na rozdíl jednoho gólu, srovnat ale z tlaku nedokázala, v předposlední minutě naopak z přímého kopu inkasovala čtvrtou branku.

Atmosféra na fotbale v Krupce:

Zdroj: Deník/František Bílek

„Mrzí nás, že tým dvakrát za sebou nejenže nebodoval, ale navíc herně zklamal. Víme, že hráči fotbal hrát umí, byli pečlivě vybíraní do týmu. Víme, že jsou mladí, že ještě tým není úplně sehraný. Počkáme na další duel s Kadaní, jestli se mu podaří setřást deku. S hráči i trenéry budu mluvit, budu chtít znát důvody toho, proč se nedaří," sdělil manažer Krupky Martin Vrtiška.

To v Modré, která pracuje v omezeném režimu, panovala velká spokojenost.

FK Krupka - FK Jiskra Modrá 2:4 (1:3). Branky: 8. a 79. Zaspal - 1. Cajtaml, 25. Štorc, 52. Šotola, 89. Stožický. Rozhodčí: Vlk - Oborník, Sabo. ŽK: 4:4. Diváci: 100.

„Vyšel nám vstup do utkání, domácí pak rychle vyrovnali. První poločas byl plný nepřesností, hlavně ve finální fázi útočných akcí. Výjimkou byla ta z 25. minuty, když se k míč dostal Štorc a my šlo pět do vedení. Při vstupu do druhé půle jsme byli šťastnější. Domácí měli šanci na vyrovnání, kterou nevyužili. Vzápětí je potrestal Šotola, který nám dal dvoubrankové vedení. Utkání jsme dohrávali zbytečně pasivně, čímž jsme nabídli šanci domácím, kteří v 79. minutě potrestali chybnou rozehrávku a snížili na 2:3. Minutu před koncem se pak z přímého kopu prosadil střídající Stožický a tím definitivně rozhodl o vítězi. Rozhodla produktivita a vetší zkušenost našeho týmu. Podařilo se se nám pohlídat největší zbraně domácích, zasloužená výhra," hodnotil tříbodový duel zraněný hráč Jiskry Modrá Tomáš Fejfar.