Dlouhodobě elitní kanonýr krajského přeboru Denis Egrt ze Srbic vyhlíží zimní přípravu. Po prosincovém svátečním hodování se zatím připravuje individuálně. „Já jsem ten typ, který projde kolem cukroví a má kila nahoře," říká o sobě.

Srbice - Krupka | Video: Deník/František Bílek

Srbice jsou po podzimu druhé za vedoucí Brnou, ve vyrovnané tabulce ale mohly skončit také šesté, rozdíly jsou opravdu minimální. Sokol navíc v několika zápasech nevykazoval znaky někdejšího suveréna. „Ten podzim asi nemůžeme hodnotit nějak úspěšně. Ale zase to tak hrozné nebylo. Snad to na jaře napravíme."

Podle Egrta by se měla zlepšit hlavně účast na tréninkových jednotkách, která se pak promítá do samotných utkání. „Já tvrdím, že bez tréninku to nejde, i když má někdo talent. Doufám, že teď zimní příprava bude ve znamení zábava = náročnost."

Tradiční střelec srbických branek se v první polovině soutěže prosadil sedmnáctkrát, o dva góly více dal vilémovský Miloslav Kučera. „To mě překvapilo. Určitě je to pěkné, ale mně se to vůbec nelíbí," usmívá se Denis Egrt kysele. „Moje cíle jsou jen ty nejvyšší. Chci, abychom s týmem skončili co nejvýše. Po individuální stránce chci spoluhráčům pomoct ještě víc než na podzim, protože některé zápasy ode mě nebyly úplně ideální," přiznává.

Jak si ještě maluje rok 2024? „Chystám se na Euro do Německa, dál chci jezdit i na Spartu, protože jsem její velký fanoušek. A také bych se chtěl posunout na další úroveň v trénování dětí."