V minulé sezoně byli třetí, covidové sezony obsadili na první a druhé příčce, roky před tím skončili druzí a dvakrát čtvrtí. Od svěřenců kouče Martina Lugera se znovu čeká, že budou útočit na špičku soutěže. „My vždy jdeme do sezony s tím, že chceme každý zápas vyhrát a skončit co nejvýše. Podle mě je krajská soutěž pro Srbice nejlepší, tam patří. Je to slušná soutěž, ale divize, to by byl fofr,” myslí si Jelen.