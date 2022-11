17 vstřelených branek ho těší, ale prý mohl nasázet mnohem větší počet. „Jsem rád, že jsem zase v tabulce kanonýrů první, ale těch branek mohlo být daleko víc. Na jaře by tak pro mě bylo snazší překonat Čoryho rekord. I tak ale věřím, že to zvládnu. Hodně bude záležet na tom, jak do jara vstoupím. Chci teď přes zimu dobře potrénovat, abych to dal," sní Egrt o pokoření Valentových 36 gólů.

Srbice přezimují druhé, vedoucí Brná je za nimi pouze o bod. V posledním podzimním kole ji Sokol na své umělce pokořil 7:2, jednou brankou k skolení lídra přispěl i „Egy". Jeho trenér Martin Luger mu ale často vyčítá, že hraje sobecky a že řadu šancí spálí. Dá se s tím něco dělat, kanonýre? „Vždycky se s tím něco dá dělat. V první řadě mě jako prvního mrzí, že nějakou šanci neproměním. A co se týče sobectví, tak s tím bych úplně nesouhlasil. Je pravda, že v nějakých situacích to vezmu na sebe, i když bych mohl přihrát, ale to je o tom stylu fotbalu, jaký hraju. Není to tak, že bych to dělal schválně kvůli rekordu, to fakt ne," upozorňuje postrach všech brankářů.

Upovídaný snajpr, který na podzim vyfasoval 10 žlutých karet, z nichž řada byla za řečnění se sudími, si dlouhodobě pochvaluje srbickou partu. „I díky tomu, že jsme všichni spolu delší dobu, je výborná. Všichni víme, co od sebe můžeme očekávat, kdo jak hraje. I já dávám ty góly tak nějak stejně."

Na jaře Denis Egrt říkal, že nemá ambice se posouvat, byl a je spokojený v srbické partě. V současné době ale kolem něho sviští lasa z ambiciózních klubů. Nezmění přeci jen dres? Na přímou otázku ohledně případného přestupu dotazovaný kanonýr odpovídá stručně a jasně: "bez komentáře!"

Nebylo by ale nic divného, kdyby se rozhodl dát zelenou nové výzvě, podle mnohých má i na vyšší soutěž. Luger je stejného názoru, jen u toho vždy poznamená, že problémem jeho svěřence je hlava. „Možná, že jsem mohl dřív udělat víc pro to, abych hrál vyšší soutěž, maximum jsem fotbalu asi nedal. Ale určitě nejsem nějaký flákač. Když vidím, kdo dnes kope druhou a první ligu, tak jsem asi výš kopat mohl. Ale v mládežnickém věku jsem nebyl tak dobrý, abych se posunul do vyšší soutěže," tvrdí upřímně.