Byly nějaké změny v kádru?

Změny se neodehrály téměř žádné. Vsadili jsme na koncepčnost. Tým jsme v minulosti hodně omladili, proto jsme čekali, že se hráči vyhrají a postupem času se z nich stanou tahouni týmu. Nepanikařili jsme a myslím, že se nám to teď vyplácí. Za výborným startem tedy stojí kvalitní zimní příprava, skvělá parta a hlavně to, že jsou hráči již dlouhou dobu pospolu.

Jaké jednotlivé jarní zápasy byly?

První utkání s Lovosicemi jsme zvládli výborně, nicméně soupeř nám to dost usnadnil. V dalším duelu jsme si, možná pro někoho překvapivě, poradili s Litoměřicemi. A do třetice to bylo derby s Oldřichovem, což byl asi nejtěžší zápas. Bohužel jsme ho museli sehrát na umělé trávě, což byla pro soupeře výhoda. My máme mladé a rychlostní hráče, tudíž nám ten malý prostor moc nevyhovuje. Hráči si s tím zejména v prvním poločase poradili skvěle, nicméně v druhém poločase jsme trochu vypadli z rytmu a i se štěstím jsme to utkání nakonec zvládli. Tomuhle utkání by však slušela asi spíše remíza, každopádně si myslím, že Oldřichov má kvalitní kádr a až se mu uzdraví všichni zranění hráči, tak se v soutěži zachrání.

Kteří hráči tým táhnou?

Zastávám názor, že fotbal je hlavně kolektivní sport. U nás to platí dvojnásob, těžíme hlavně z týmového pojetí, nikdo si na nic nehraje. Máme určitě i rozdílové hráče, když bych měl jmenovat, tak bych zmínil Suchého nebo Kotrbu, kteří, dle mého názoru, patří výkonnostně do vyšší soutěže. V brance sázíme na mix zkušenosti a talentu, k Valešovi, který je tu snad už šestým rokem, máme nově Stoklasu, kterého jsme získali z Ústí. Je to výborný brankář i kluk.

Jaké máte cíle?

Již dlouho tvrdím, že chci, aby všechny ten fotbal hlavně bavil, aby všichni ten fotbal u nás v Krupce dělali s úsměvem na tváři. Výsledky a umístění přijdou ruku v ruce. Samozřejmě, že každý, kdo mě zná, ví, že chci být v tabulce v horních patrech. Pokud si kluci v budoucnu vykopou postup do divize a chtěli by ji hrát? Udělám všechno pro to, aby mohli!

Jaký je nyní stav krupskeho sportovního areálu, probíhají nějaké opravy sportovišť?

Areál je v provozu již dlouho, na některých hřištích, a třeba i atletickém oválu, je ten zub času už hodně znát. Nedávno se rekonstruoval povrch v hale. Pokud mám mluvit jen o fotbale, tak zejména hřiště s umělým povrchem je za zenitem. Nedávno jsem se snažil vyjednat dotaci na její rekonstrukci. Když už to vypadalo, že by to mohlo dojít ke zdárnému konci, tak odvolali šéfa NSA a ten nový měl jiné priority a zájmy. Rád bych opravoval, obnovoval, ale je strašně těžké v dnešní době shánět peníze do sportu, konkrétně do fotbalu.

V médiích se objevil článek o dotacích města Krupka do sportu, i do fotbalového klubu. Chcete ho nějak komentovat?

Co k tomu říct. Mrzí mě to. Mrzí mě to, ne kvůli mně, jelikož já jsem od jistých lidí na útoky a trestní oznámení zvyklý z politiky, ale kvůli těm lidem, kterých se to dotkne nejvíce, rodičů, dětí, trenérů. Fotbal v Krupce dělám jako předseda téměř 25 let. Přebíral jsem Krupku s mými kolegy ve III. třídě okresu, se dvěma mládežnickými celky, se škvárovým hřištěm a slavným horním „drňákem“. Pamatuji si ještě, jak jsem měl za své auto zapřažený válec a pomáhal dva dny válcovat a propichovat hřiště, aby se mohlo o víkendu vůbec hrát. Dnes máme nádherný areál, hrajeme nejvyšší krajské soutěže, zahráli jsme si i jeden rok divizi. Mládež máme od těch nejmenších až po dorost. Největší zadostiučinění je ale pro mě to, že sem děti, hráči, trenéři, ale i funkcionáři a ostatní lidé jezdí rádi nebo na Krupku dobře vzpomínají. A tomu, že jsem měl zneužít nějaké dotace ve svůj prospěch, se musím jen smát. Z fotbalu jsem neměl nikdy ani korunu, začal jsem ho dělat dávno před svým politickým angažováním na úřadě, nezištně. Každý kdo mě zná nebo kdo někdy vedl nějaký sportovní oddíl, ví, že je to nesmysl, peníze do toho spíše přinesete. Dlouho jsem přemýšlel, že fotbal v Krupce někomu předám, ale každý, kdo projevil zájem, se nejdřív zeptal, kolik za to je? Na tom to vždy ztroskotalo. Takových srdcařů, kteří jsou ve fotbale dlouhá léta a bez kterých by jejich kluby jen těžko existovali, je velmi málo. Málokdo si uvědomuje, že nebýt lidí jako Martin Hrdlička, Franta Schrenk, Jirka Hodač nebo Libor Sklenář, tak by fotbal u nich na vesnici, na takové úrovni, vůbec neexistoval. Všem by nám mělo jít v této tíživé době o jedno, a sice zapojit do sportování, co nejvíce dětí. Tyhle „pseudokauzy“ nikomu neprospívají a můžou mít za následek právě úbytek dětí ve sportu. Jestli tohle lidé, kteří za článkem stojí, chtějí, tak mi je to opravdu moc líto. Svým jednáním tomu ale rozhodně přispívají. Nehledě na to, že někteří z těch lidí ví, co jsem pro fotbal v Krupce obětoval a o to víc je to smutné.