Kromě Vorla nováček získal i Marka Klinkáčka ze Sobědruh a Patrik Pokoš z Duchcova. „O Klinkyho jsme usilovali dlouho. Chce si vyzkoušet vyšší soutěž. Pokoš v Duchcově nedostával důvěru, protože chyběl na tréninkách.”

V Novosedlicích jsou tréninky ve čtvrtek, to by Pokoš měl stíhat. A chybět by na nich neměl ani Dušan Tesařík, v současné době trenér třetiligového Ústí. „Trénoval nás poslední roky, ale po nabídce od Ústí už pochopitelně tolik nestíhal. Tréninky jsou u nás ve čtvrtek, ty by mohl stíhat, Ústí má volno. A co se týče zápasů, chceme si je dávat tak, aby nekolidovaly s duely Army. A samozřejmě nebude moct být trenér oficiálně, když je v Armě; v zápise asi bude Vobecký, nebo si udělám licenci já," informuje Leibl.

Podívejte se, jaká je na fotbale v Novosedlicích atmosféra:

Zdroj: Deník/František Bílek

Novosedlice skončily v okresním přeboru druhé za prvním Litvínovem, nad možností postupu váhaly. „Měli jsme parádní podzim, ale na jaře se nám nedařilo, protože Dan byl v Dobkovicích a celkově jsme soutěž dohrávali sotva s jedenácti hráči. Nakonec ale vyhrála chuť krajskou soutěž vyzkoušet. Snažili jsme se posílit několika hráči, abychom byli konkurence schopni.”

Novosedlicím by se líbil i návrat Mayerhofera, stále ale trénuje s Ústím. „Uvidíme, zatím tam pořád je, i když týden je to tak, že chce být tam, týden zase onak. Necháme se překvapit,” komentuje Leibl další případný comeback, který by byl pro nováčka velkou posilou.

Jaké budou jeho cíle? Záleží prý na tom, jak se mu ještě podaří posílit a také na tom, jestli všem hráčům vydrží tolik potřebné zdraví. „Chtěli bychom hrát hodně nahoře. Chceme hrát pořád stejný fotbal, takže vysoký presink, rychlý přechod do útoku a co nejčastěji zakončovat. Tohle nás poslední sezony zdobilo, tak v tom chceme pokračovat.”