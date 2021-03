„Prioritou je pro nás mládež. A také zapojit co nejvíc místních lidí do klubu. Dlouhodobým cílem je pak návrat do krajského přeboru. Až se znovu začne hrát, nechceme už být dole. Přichází k nám kvalitní hráči, budeme mít velké trenérské jméno. Určitě chceme jít zase nahoru a být časem mezi nejlepšími mančafty kraje,“ říká na úvod Račuk, energický šéf, kterému v hrudi bije ryzí proboštovské srdce.



Ve funkci předsedy nahradil Josefa Moulise, pravou rukou mu je Jiří Váňa, který také na hřišti pro Proboštov odvedl nemalé penzum práce. Právě Račuk a Váňa nastínili v obsáhlém rozhovoru své vize.

Proč došlo ke změně na postu předsedy?

Račuk: Nechtěl bych se v tom moc pitvat, už je to minulostí. Cítili jsme před valnou hromadou podporu ze strany členů. Rád bych ale všem, kteří se v minulosti o proboštovský fotbal starali ve svém volnu, kteří pro něj dýchali a leccos mu obětovali, chtěl moc poděkovat.

Váňa: Jednou za čas je svěží vítr zapotřebí. Hodnocení toho, jestli ta změna byla k lepšímu, bych nechal na hráčích, partnerech klubu, fanoušcích. Ale cítíme, že nás okolí podporuje.

Jaká bude teď vaše priorita?

Račuk: Jednoznačně jí je mládež. A také chceme stmelit proboštovskou komunitu, která je podle mě velká. Chceme zapojit všechny, kteří mají proboštovský fotbal rádi. Na mysli mám i ty lidi, kteří už v klubu nejsou, ať už funkcionáře, tak i hráče. Chtěli bychom pořádat sešlosti bývalých hráčů, byla by i pro jejich manželky, prostě společenská událost.

Váňa: Já v Proboštově vyrůstal, mám tu mamku, hrál jsem za něj přes 20 let. Líbí se mi, co dělá obec, jak se snaží lidi stmelit, jak pro ně pořádá různé akce. My se o něco podobného chceme pokusit přes fotbal. V posledních letech tomu tak nebylo. Chceme to změnit. Bude naší snahou překonat hranice areálu, aby na fotbal chodilo co nejvíc lidí, aby si tu fanoušci dali párek, limču, pivo, aby si děti měly kde pohrát. A aby se sem pak všichni rádi vraceli.

Račuk: Je tu tradice, která se nedá koupit. Mají to tak fotbalové Teplice, má to tak hokejový Litvínov. Do Proboštova vždy chodilo hodně lidí, je to fotbalová obec. Chceme to pozvednout, navázat na tradici. Abychom byli taková velká proboštovská rodina.

Váňa: Jestli se nám to povede, tak to bude ta největší výhra. Zkrátka se chceme dostat co nejvíc do podvědomí celé proboštovské komunity.

K tomu je určitě zapotřebí zkulturnit areál, vytvořit v něm návštěvníkům odpovídající podmínky.

Račuk: Modernizace areálu je v dlouhodobém plánu. Obec má rozběhnutý projekt, areál by se v jeho rámci měl do tří čtyř let zrekonstruovat. Vlastně by se měl postavit úplně nový areál, ve kterém by byly nové kabiny, dětské hřiště, prolejzačky, tréninková plocha, zázemí pro diváky včetně tribuny a občerstvení. Je to v běhu, nejde to tak rychle. Ale vize obce tu je.

Váňa: Z dlouhodobého hlediska je něco podobného zapotřebí, aby šla úroveň nahoru. Stojí to hodně peněz, bez podpory obce by to určitě nešlo. Ale nezahálíme, sami přemýšlíme, jak areál zvelebovat. Přestavili jsme kabinu dětí, čeká nás natírání zábradlí, výměna střídaček, chceme zlepšit zázemí stánku s občerstvením, zvýšit kapacitu míst k sezení.



Co už se povedlo?

Račuk: Jak už řekl Vánis, povedlo se nám zrekonstruovat kabinu pro nejmenší, vymalovali jsme, děti tam mají nové sezení, kabina je zvlášť pro mladší a zvlášť pro starší přípravku. Také jsme rozjeli nové internetové stránky klubu. Nakoupili jsme veškeré oblečení, budou v něm týmy od nejmladších až po chlapy. Budeme tak konečně vystupovat jednotně ve vycházkovém i tréninkovém kompletu, máme i klubové batohy. Nakoupili jsme tréninkové pomůcky, balony. A máme licencované trenéry. O mládež se perfektně stará její šéftrenér Marek Šváb, jeho práce je vidět.

Váňa: Zmínit musím i fanshop, který bude u vstupu na stadion; je to zrekonstruovaná pokladna. V něm budou různé reklamní předměty v barvách klubu – čepice, minidresy do auta nebo šály. I díky nim budeme lépe vidět.



Jak se vám daří zapojovat do činnosti klubu bývalé funkcionáře?

Račuk: Jako poradní hlas zůstali v klubu pánové Šnobr a Mašek. O plac, který máme krásný, se dál stará Jirka Škvor, dresy pere paní Váňová, působí tu dál někteří trenéři. Spousta lidí pracovala a pracuje nezištně. Víme, že to v dnešní době není jednoduché. Rádi bychom je nějak odměnili.

Váňa: Už zaznělo, že jsme otevřeni i ostatním proboštovským srdcařům. Chceme lidem naslouchat, jsme tu hlavně pro lidi. Musím poděkovat Ráčovi, že se klubu v složitých chvílích ujal. Bylo to těžké období. Teď mu musíme všichni pomoct a mít stejnou vizi.



Mluvili jste o obci, která vám hodně pomáhá jako strategický partner. Co jiní sponzoři? Neodvrátili se od klubu v této pro firmy těžké době?

Račuk: Naštěstí ne. Z 80 – 90% se jedná o místní firmy. Poděkovat chceme formám Showdown Displays Europe, Olpe montáže, Port tepelná technika, Auto Jar, Horna autojeřáby, Woodcote stavebniny, Stavmat stavebniny a také proboštovské Sokolovně.



Mládež je vaší prioritou, jak konkrétně vize ohledně jejího rozvoje vypadá?

Váňa: V dnešní době je potřeba se mládeži co nejvíc věnovat. Myslím, že jsme měli už dříve kvalitní mládež. V poslední době několik dobrých dorostenců přešlo do áčka, například mladý Brodský. I teď tam jsou tři čtyři nadějní kluci. Chceme si vychovávat své hráče.

Račuk: Ale zároveň se nebráníme pouštět ty největší talenty do Teplic, pokud o ně bude zájem. Víme, že pro jejich vývoj je přestup do kvalitnějšího klubu potřebný. Navíc s Teplicemi máme spolupráci. Já osobně jsem moc rád, že se na Stínadlech stal ředitelem Rudolf Řepka. Fandím mu, stejně jako fandím Fevoluci. Je mým snem, aby se fotbal očistil a na hřišti se hrálo fair play. Jsem proto rád, že je nově také předsedou okresního fotbalového svazu.

Aby měl klub dobrou práci s mládeží, musí mít kvalitní trenéry. Vy jste už nastínili, že se snažíte mít kouče s licencí.

Račuk: Díky bohu u nás zakotvil trenér Radek Prchal, který dříve trénoval mládež v Junioru Teplice. Chvíli byl u nás i u áčka, teď se věnuje dorostu. Jeho tréninky mají úroveň, šlo to nahoru. Pak jsou tu pánové Fork, Tatýrek, Čermák, Šourek. Trenérská kvalita tu je. Chceme, aby měli licence, aby na sobě pracovali. Koupili jsme jim vybavení, chceme děti dvakrát do roka posílat na soustředění, aby kluci byli spolu a tužili partu.



Co áčko? Na podzim bylo po osmi kolech dvanácté, bodů mělo málo.

Račuk: Herně to nebylo špatné, až na jeden dva zápasy nás nikdo nepřehrál. Bota nás tlačila v ofenzivě. Jsme domluveni se dvěma fotbalisty, kteří pro nás budou hodně důležití. Jsou to proboštovští kluci, mají srdíčko, chtějí tu hrát dlouhodobě. A jsou kvalitní, takže myslím, že góly už budeme dávat. Fanoušci se mají na co těšit.



Kdo mužstvo povede?

Račuk: Hlavním trenérem je Jiří Maliga. Vstoupil do toho dobře, dokázali jsme porazit i Modlany. Doplní ho na pozici asistenta jedno zajímavé a velké trenérské jméno. Ani to ale fanouškům zatím neprozradím. (úsměv)



Budete dál pokračovat v aktivní kariéře?

Váňa: Nechal bych to otevřené. Chuť mám, ale začíná mě víc naplňovat funkcionářská role. Cítím, že pomalu začínám být platnější ve vedení. Záleží, jestli bude na můj post kvalitní hráčská náhrada, respektive jestli zrovna nebudou kluci nějak chybět.

Račuk: Mám cíl, že až vykopeme zase krajský přebor, tak skončím. Do té doby do toho půjdu naplno budu se prát o post jedničky. Mám za sebou kvalitní dvojku Patrika Kunáka, navíc je tam mladý Bárta. Tak se o post prvního gólmana budeme prát všichni společně. (úsměv)