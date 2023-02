Kdy jste přípravu začali?

Začali jsme s přípravou 17. ledna a podmínky pro trénování máme letos dobré, ale nějakou přípravu má za sebou tak půlka týmu. Druhá půlka to dost šidí.

Chystáte i soustředění?

Kemp nemáme, v našem počtu by to asi nedávalo moc smysl, ale v přípravě tradičně půlka byla zaměřená na kondiční přípravu.

A co přípravné zápasy?

Budeme hrát jen jedno, zrovna nyní v sobotu proti Ledvicím. To bude jediná zkouška, a pak jdeme rovnou do sezóny.

Došlo ke změnám v kádru? Jak jsme se složením mužstva spokojeni?

V kádru došlo k několika změnám, ale vesměs jen k odchodům, takže spokojení se složením týmu být nemůžeme, protože máme strašně úzký kádr a máme poměrně velké obavy, jak to budeme na jaře zvládat.

Zůstane nejlepší sedmigólový střelec Jakub Mašek?

Ano, Jakub Mašek zůstává. Zaplať pán bůh je to jeden z mála posledních patriotů, už nás tam moc takových není, proto máme teď takové problémy.

Jaké budete mít ambice na jaře, zdá se že budete mít ve středu tabulky klid…

V podstatě hlavním cílem bude asi jarní část vůbec dohrát.

Na podzim jste uhráli 19 bodů z 22 doma, to je plus, naopak venku se moc nedařilo, proč?

Doma se nám daří tradičně, jsme na hřiště zvyklí a doma si věříme na každého, hlavně doma nemíváme takové problémy se sestavou jako na venkovní zápasy. Proto tak propastný rozdíl mezi venkovními a domácími zápasy.

Jak jste s postavením ve středu tabulky spokojeni?

Střed tabulky odpovídá tomu, co jsme předvedli, víme, že tým měl na lepší postavení, ale někteří kluci k tomu nepřistupovali úplně zodpovědně, takže to postavení je jen logické vyústění.

Po zmiňované generálce s Ledvicemi začínáte s jedním ze dvou top favoritů, s Chlumčany. To bude těžká premiéra, že?

Jaro začínáme s favoritem, ale začínáme doma, kde jsme silní, takže myslím, že můžeme klidně doma Chlumčany porazit.

Jaká je úroveň soutěže, co říkáte případným úvahám o zrušení B třídy, bavili jste se o tom?

Myslím si, že zrušení B třídy není dobrý nápad. Už takhle mi přijde, že po covidové pauze se nůžky v kvalitě týmů v I. B třídě více rozevřely a zrušení B třídy by bylo podle mě nešťastné rozhodnutí a nůžky by se rozevřely znovu o to víc. Ale pokud to skutečně přijde, tak teprve čas ukáže, jaké to bylo rozhodnutí. Stavím se k tomu ale skepticky.