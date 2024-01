V sobotním přípravném utkání porazily Srbice na domácí umělé trávě 4:3 Ledvice. Jednalo se o střetnutí účastníků krajského přeboru.

Příprava: Srbice - Ledvice | Foto: Deník/Roman Nešetřil

Zápasu přálo počasí a fotbal to byl velmi koukatelný. Výsledku by asi spíše slušela remíza. Hosté s domácími favority drželi krok až do konce, a co se týká rychlosti a vypracovávání šancí, byli určitě lepší. Ovšem v proměňování šancí byly zase mnohem lepší Srbice. Vítězný gól pár minut před koncem dali domácí doslova z nulového úhlu parádním „angličanem".

Autor: Roman Nešetřil