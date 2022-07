Převzal jste post kouče po Miroslavu Lászlovi, který šel do Ledvic. Museli vás přemlouvat?

Já moc nechtěl to vzít, protože časově nestíhám, jak by byla potřeba. Ale je tu se mnou i Emil Pálka, tak jsem na to kývl, protože on to vezme, když já nebudu moct. Máme to rozdělené tak, že nikdo není hlavní trenér, nikdo není asistent, prostě si navzájem pomáháme, věci ohledně fotbalu probíráme spolu.

A budete oba ještě hrát?

S Emilem počítám, ten je pořád výborný, pro tým má přínos, pořád mu to běhá. Já se nikam cpát nebudu, ať hrajou hlavně mladí! Když to bude nezbytné, tak se převléknu, na střídačce budu připravený. Ale chci, aby hráli mladí a ti, kteří budou poctivě chodit na tréninky.

Co změny v kádru?

Změny nastanou, a to jak směrem ven, tak i dovnitř. Máme příslib od dvou mladých bílinských kluků a dalších hráčů, pak jsou ale i někteří na odchodu, třeba kapitán Horák, brankář Kindl.

Kam jdou?

Ledvice, Bílina. Uvidíme, jak to dopadne, jestli vůbec. Ono to není lehké někoho udržet, nejsou peníze. Hrajeme to pro radost, srdíčkem. Třeba neodejdou, protože my nechceme, aby se tu stalo to, co na jaře, kdy jsme neměli hráče na zápasy… To jsem pak šel i já na hřiště, byli jsme takový veteránský tým. Jak říkám - chci, aby hráli hlavně mladí kluci, ne já, veterán, který má hodně kilo nahoře. Ale určitě bych kluky nenechal ve štychu, kdyby nás bylo málo.

Jak tedy budete silní v nové sezoně?

Záleží, jestli udržíme hráče z minulé sezony, jestli posílíme. Ale když přijdou ti, co máme v merku, tak si myslím, že by to nemuselo být špatné. Ještě máme pár kluků v béčku, kteří můžou kdyžtak pomoct. Ale jsou tam kluci, kteří moc na tréninky nechodí, protože nestíhají. To víte, nejsme profíci, máme prostě svoji práci. Proto tihle hráči chtějí jen hrát zápasy za béčko, trénovat nestíhají.

Řeknete vaše ambice?

Bylo by blbý, kdybych neřekl, že chceme být co nejvýše. Každý chce vyhrávat, postoupit, takže i já. Po pěti šesti kolech ale budu vědět, jak moc je to reálné, začátek prostě ukáže. Pak můžu říct cíle. Ono se může stát, že budeme mít třeba tři body a budeme myslet na záchranu. Ale teď říkám, že chci vyhrávat a klidně i postoupit do A třídy.

Ona se dopředu špatně odhaduje síla ostatních týmů…

Přesně. Jednou přijedete na Mezák, ten se sejde, odjedete s šestkou. Jindy se sejít nemusí a přivezete bod. První kolo máme v Blažimi, bude důležité, jak se sejdeme, jak se sejdou oni. Podívejte se na Duchcov. Byli čtvrtí, pak přišla zranění, práce a na jaře měli snad jen jednu výhru. Také je to hodně o hlavě a o přístupu. Když se do fotbalu dá srdce, je to hned jiné.

Koho favorizujete?

Podle mě tam bude pět šest mančaftů, které chtějí nahoru. Chlumčany, Meziboří, pak třeba béčko Loun může být silné. Uvidíme. Každopádně do toho chceme šlapat, bojovat, dělat tlak na bránu. V Ohníči je fajn prostředí, teď se tu povedly oslavy sta let fotbalu, byly tu celebrity, žilo to. Tak chceme, aby to žilo při každém domácím zápase a fandové měli ze hry radost.