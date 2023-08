Nepochopitelným jevem pro něho bylo selhávání v penaltových rozstřelech. „My celkem prohráli sedm rozstřelů. Asi bychom měli celý jeden trénink věnovat jejich nácviku… Jenže pak je to stejně o hlavě. Na střídačce staří nechtěli na penaltu pak jít, přihlásí se devatenáctiletý Adam Koubek. Prostě už jsme byli podělaní. Mít tak o čtyři body z penalt víc, mohl být závěr sezony klidnější."

Napadlo zkušeného trenéra, že by zkusil naskočit do závěru zápasu a zodpovědnost při rozstřelu by tak padla na něho? „Kdybych penaltu nedal, tak by mě kluci sežrali!" tvrdí. „Na tréninku se zapojuji s nimi, vyloženě čekají, až se mi něco nepovede. Mají z toho pak radost. Ale je to známka dobré party, za to jsem moc rád. Na téhle úrovni nás ten fotbal musí hlavně bavit."

Aby byl Oldřichov lepší než na jaře, loví do svého kádru posily. Už v zimě se z Krupky vrátil Dědič, nyní comeback hlásí Skrčený s Kernerem. „Za tyhle kluky jsem moc rád. Všichni mají na krajský přebor velkou kvalitu," mne si Matouš ruce.

Radost má i z dalších nových tváří. „Velkou posilou bude Daniel Zícha. Je teď po operaci, ale jinak hrál divizi v Lounech, dával góly. Může hrát útočníka i záložníka. Známe ho, má tu bráchu. Dále budeme mít kluky z ústecké skupiny B třídy. Jsou to mladíci, ale už svému týmu na jaře výrazně přispěli k záchraně. Teď se ladí jejich příchod. S Mostem trénuje náš brankář Kosinský, pravděpodobně přestoupí, proto intenzivně řešíme brankářskou otázku. Získali jsme Vondráčka, pracujeme ještě na jednom brankáři. Považujeme to za nutnost, protože jsme doposud neměli dvojku."

Podle Bory Matouše bude Oldřichov silnější. „Jsem o tom přesvědčený. Posily samy o sobě neznamenají, že půjdeme nahoru, musí tam být tréninková morálka a vůle. Ale věřím, že tohle vše kluci mají a mít budou."

Oldřichov se snaží omladit, někteří veteráni jsou pro něho ale stále důležití. „Míra Kočí chtěl skončit, ale zakazuji mu to. Dlouho jsme spolu hráli, známe se, jsme kamarádi. Proto mu z kamarádství nařizuji, ať hraje ještě dál, potřebuji ho," směje se Matouš.

V přípravě se Oldřichovu zatím daří. Na turnaji v Ledvicích byl druhý, když ve finále prohrál na penalty s domácí Viktorkou. Ještě lepší výsledek uhrál o víkendu v Modlanech, kde v souboji o první místo porazil 2:0 Srbice.