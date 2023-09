Úvod duelu ale Oldřichov zaspal. „Byli jsme v kabině," přiznává předseda František Schrenk. „Hned na začátku jsme dostali gól ze sporné penalty. Pak jsme měli jednu jedinou šanci, Veselý dal tyčku. A to bylo v první půli z naší strany vše," líčí šéf klubu od Barbory.

Do druhé půle naskočil Lukáš Pour, jehož limitovalo drobné zranění. Matouš přeskládal svůj celek, ale místo vyrovnání Most skóroval podruhé. Až poté Oldřichov zapnul a díky trefám Oldřicha Zíchy a právě Lukáše Poura srovnal. „Po vyrovnávající trefě byli domácí zaskočeni, to se psala šedesátá minuta. Měli jsme toho víc využít, bohužel se nám nepovedlo dát další branky," lituje Schrenk promarněné příležitosti.

V 72. minutě odpískal sudí Petr Lesák pro mostecké béčko další penaltu a Nikolas Charamza byl i podruhé úspěšný. „Tentokrát ta penalta asi byla," tvrdí František Schrenk.

„Měli jsme druhý zápas za sebou doma a chtěli napravit minulé zaváhání. S výsledkem jsem spokojený, o hře to říct nemůžu. Myslím, že jsme ze zápasu měli více, jen mi chybělo to vyjádřit i gólově, protože příležitosti jsme k tomu měli. Nakonec jsem rád, ale jinak to byl vyrovnaný, náročný zápas,“ okomentoval vítězný duel Stanislav Hofmann, trenér FK Baník Most-Souš B.

Oldřichov má z pěti zápasů krajského přeboru devět bodů, což je podle klubového šéfa slušný počin. „Se startem podzimu jsme spokojeni. Moc si přejeme, abychom se nemuseli zachraňovat v posledních kolech, jak tomu bylo v předešlých sezonách. Věříme, že nyní máme kádr, který by neměl hrát u dna tabulky."

V příštím kole bude dalším protivníkem Matoušova týmu modlanský Baník. Schrenk se na derby těší. „S Modlany jsou to vždycky dobré zápasy. Hlavně je to derby, přijde hodně lidí. V minulé sezoně jsme na Baníku vyhráli, ale doma jsme s tímto soupeřem padli, takže mu máme co vracet. Do sestavy se nám už vrátí několik pochroumaných, tak budeme zase o něco silnější."

FK Baník Most-Souš B - TJ Oldřichov 3:2 (1:0). Branky: 5. a 72. (oba PK) Charamza, 51. Hopi - 53. Zícha, 59. Pour. Rozhodčí: Lesák - J. Vlašič, M. Vlašič. ŽK: 2:2. Diváci: 120.