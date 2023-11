Srážka se suverénem nedopadla pro Oldřichov dobře. Brná mužstvo kouče Bory Matouše porazila 5:2, přestože se hrálo na srbické umělce. „Chyba byla, že jsme se moc snažili hrát fotbal. Měli jsme to víc zavřít," myslí si šéf poražených František Schrenk. Stále ho trápí incident v Ústí nad Labem, který na jeho klub vrhá špatný stín.

Oldřich Zícha dal jeden ze dvou gólů Oldřichova. | Foto: Deník/František Bílek

Oldřichov před třemi týdny prohrál v Ústí 2:3, po zápase se řešilo především vyloučení Michala Saka a domácího Víta Čítka. Oba dostali od disciplinárky půlroční distanc, zároveň byla obě družstva potrestaná za nepokoje v hledišti, do nichž se kromě zmíněných fotbalistů zapojili také rodinní příslušníci a fanoušci.

Hráči Ústí a Oldřichova znají tresty za bitku v hledišti. Trestané byly i kluby

„Už se nemůžeme nijak právní formou bránit. Mrzí nás, že byly takové tresty vyneseny, přitom rozhodčí potrestáni nebyli. Podle nás chybovali, čímž nastartovali nervózní atmosféru. Naši fanoušci si dali práci a našli spouštěč agrese, kterým byl útok ústeckého Seidla na našeho Saka. Je to ale pryč, teď je potřeba do konce podzimu uhrát co nejvíce bodů, abychom měli klidné jaro," říká Schrenk.

V Srbicích se Oldřichov proti vysokému favoritovi dlouho držel, po prvním poločase byl stav vyrovnaný 2:2. „Je velká škoda, že jsme neudrželi vyrovnané skóre co nejdéle. Snažili jsme se hrát fotbal, ale proti Brné nejde hrát moc otevřeně. Má výborné hráče, mně se líbili především exkrupští Suchý a Kolář. K nim patří i Pokorný a další individuality," hodnotí oldřichovský předseda střetnutí s lídrem krajského přeboru.

Matěj Suchý nasázel jeho celku tři branky, čímž duel de facto rozhodl. Schrenk našel i pozitiva. „Do branky se vrátil Radek Charvát, ten by mohl být naší oporou na jaře. A naštěstí nás teď netrápí zranění, snad to tak vydrží."

Poslední utkání podzimu odehraje Oldřichov už v pátek od 10.30 hodin na umělé trávě Stínadel proti Ledvicím.