A to Oldřichov hrál v posledních třech kolech s těžkými soupeři, přesto si záchranu dokázal vybojovat. „Zase na druhou stranu je pravda, že jsme Modré dali naději. Na konci podzimu jsme s ní doma prohráli, na začátku jara u ní na penalty taky. Takže jsme jí z šesti možných bodů dali pět. A pak s Mostem jsme měli neskutečné štěstí, kdy to lítalo do tyčí; jen zázrakem jsme tam neprohráli. Jsem za to moc rád, Oldřichov do kraje patří.”

I když bylo zle, nedobře, Matouš neměl chuť jít od válu. „Já jsem bojovník. Do poslední chvíle jsem věřil, že to zachráníme. Dali jsme tam srdíčko, i když jsme třeba nehráli dobře. Dlouhou řadu let jsme v Oldřichově mužstvo budovali, tak bych to bral jako velkou prohru, kdybychom spadli.”

Oldřichovské trable ale neskončily ani po oslavě záchrany. Krupka totiž zlanařila Dědiče, Skrčeného a Kernera, tři hráče, kteří patřili do základní jedenáctky. „Déďa u nás byl dlouho, tomu jsem slíbil, že ho pustím. Ale ti zbývající dva… Vypiplali jsme je, dokonce jsem jim domluvil, že můžou zkusit štěstí v Brozanech, ty hrají třetí ligu; mohli tam jít na zkoušku… Ale oni šli do Krupky, která hraje stejnou soutěž. Pro mě je to nepochopitelné, jsem z toho zklamaný. Pro nás to byli opravdu hodně důležití hráči. I z toho, že nám Krupka oslovila hráče v době, kdy jsme ještě nebyli zachránění.”

V Oldřichově skončili i Vosátka se Svobodou, brankář Kosinský má několik nabídek na nové angažmá. „Vosátka nám řekl, že nebude pokračovat z rodinných důvodů. Chápu ho, on vždy hrál na křeč, pak z toho byl dlouho mimo. Svoby to chce zkusit v Proboštově, má tam asi kamarády. Takže přijdeme o celou osu. Snad zůstane brankář Kosinský, protože jiného nemáme. On je mladý brankář, na konci jara chytal výborně. Navíc se bude zlepšovat… Ale má nabídku z Německa, navíc měl jít na zkoušku někam do Velvar. Snad nám brzy dá vědět, jestli zůstane, abychom pak gólmana nesháněli na poslední chvíli.”

Vedení oldřichovskému klubu se povedlo přivést z Ledvic obránce Brejchu, z Domoušic záložníka Poura a z Litvínova oklikou přes Ústí dalšího středopolaře Lindu. „Ti dva jsou do středu pole, které je teď vybrakované. Ještě máme rozjednaná i další jména, ale nechci je říkat. Víte, jak to je… Ostatní kluby se dozví, že je možnost s nimi jednat a vyfouknou nám je.”

Matouš si uvědomuje, že ho teď čeká náročná práce; musí dát znovu do kupy mužstvo, které postupně budoval. „Snažím se na to dívat pozitivně, beru to jako výzvu. Ale boj o záchranu už zažít nechci, zestárl jsem snad o pět let.”