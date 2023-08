Duchcov v nové sezoně válí. Po dvou kolech má na svém kontě plný počet bodů a deset vstřelených branek. Šest z nich nasázel Tomáš Orlt.

Atmosféra na fotbale v Duchcově | Video: Deník/František Bílek

Slovan nejprve porazil 5:2 Málkov, poté dal bůra nováčkovi z Března. Orlt zaznamenal pokaždé hattrick. Zažívá nejpovedenější období své kariéry? „Na tuhle otázku je ještě brzy, uvidíme po sezoně, jak se nám zadaří. Já se ale cítím psychicky a fyzicky dobře. Hrajeme teď dobrý a koukatelný fotbal. Myslím, že můžeme hrát o nejvyšší příčky," říká spokojený střelec na klubovém webu.

Před sezonou mu prospěl tah kouče Františka Macháčka, který ho ze středu zálohy přesunul do útoku. „Vyhovuje mi to. Je vidět, že pan Macháček tomu rozumí. Snad to bude padat celou sezonu a budeme dál vyhrávat. Přeju si dát třicet gólů."

Na hřišti si Orlt nejvíc rozumí s Phneam a Holubičkou, což jsou důležití záložníci FK Duchcov. „Oni mi vždycky dají za obranu dobrý balonek. Ale nejsou to jen oni, hrajeme teď hodně týmově."

V budoucnu by si rád Tomáš Orlt zase zahrál s Davidem Skrčeným, aktuálně hráčem Oldřichova. „My spolu hráli už ve čtyřech týmech, na hřišti se vidíme poslepu. Určitě přijde den kdy zase budeme hrát spolu."

Orlt by si přál nastupovat i po boku svého mladšího bratra Ondřeje. „Teď kope za Košťany okresní přebor. Pořád ho oslovuju, ale asi se bojí, že ho budu cepovat. Až dostane rozum, tak se vrátí domů. Zatím jsme spolu hráli jen na turnajích."