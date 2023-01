Na zázemí nové posily Osečtí nenalákají, na vině je i to, že vedení nechce hráčům dávat peníze. „Většina našich posil za poslední roky jsou kluci s předešlým vztahem ke klubu. Já jsem proti tomu, aby v takhle nízkých soutěžích hráči byli placení. Jiné kluby mě nezajímají; my to takhle dělat nechceme a nebudeme, je mi to proti srsti. Navíc pokud odměny hráčům nejsou pro všechny stejné, ničí to partu.“

Kvíz: Kolik poznáte fotbalistů legendárních Blšan?

Ani pokud by se našel někdo, kdo by do oseckého fotbalu chtěl dávat peníze, Váňa by je mezi hráče nelil. „Podporu bych si představoval ve zkvalitňování podmínek stadionu, areálu, mládeže. Bavil jsem se nedávno s hráčem, který dostává peníze v jednom klubu. Říkal, jak mají skvělou partu. Ptal jsem se ho, jestli by v té skvělé partě hrál, i kdyby nedostávali zaplaceno. Řekl, že by tam rozhodně nezůstal. Na tom příkladu je vidět, že se absolutně vytrácí klubismus. Když někde dojdou peníze, o to větší je pak pád na dno toho klubu.“

Baníkovská parta na podzim trpěla nezdary na hřištích soupeřů. Venku dala jen pět gólů a vyhrála jen v Blažimi. Doma Osek naopak klopýtl jen jednou. „S partou to proto růžové nebylo, protože jak se venku nedařilo, tak nervozita v týmu sílila,“ přiznává Patrik Váňa, šéf klubu a kapitán týmu. „Navíc máme v týmu trošku lenochy, kteří nechtěli chodit na tréninky a i venkovní zápasy. Z toho pak byly v kabině problémy.“

KVÍZ: Poznáte slavné hráče a trenéry České Lípy?

Vyloženě konfliktní typy ale v kabině nejsou. „Na hřišti je několik bláznů, kteří na něm působí konfliktně, to jsou takoví ti správní zapálení blázni, co hrají každý zápas na hraně červené, ale co se týče kabiny, tak tam žádný konflikt nevznikl. Spíš se řešilo, že někdo nechodí na tréninky, zápasy.“

Nejpovedenější prý bylo právě vítězství v Blažimi a pak také výborně odehraný domácí duel s kvalitním Litvínovem. Oseku doma prohrál jen s posledním Vroutkem, za nevyvedený Váňa považuje také poslední podzimní zápas v Obrnicích. V něm navíc prý jeho celek poškodil rozhodčí.

Co se stalo, Patriku Váňo? „Prohrávali jsme o gól, v závěru jsme proto poslali do vápna i brankáře. Soupeř dal z brejku branku, která ovšem byla z ofsajdu; jelikož tam nebyl brankář a my měli na své půlce jen stopera, jednalo se o jasný ofsajd. Tato situace se běžně nestává, tak chápu, že rozhodčímu to v první chvíli nedojde, že v pravidlech se vyloženě píše o předposledním hráči, poslední zpravidla bývá brankář. Ale vadí mi, když po tom rozhodčí neuzná zjevnou chybu a chová se povýšeně. Měl by si to uvědomit a alespoň přiznat chybu, omluvit se, nastavit lidskou tvář. Ale jinak za podzim bych v drtivé většině zápasů rozhodčí ocenil a pochválil.“

KVÍZ: Kolik poznáte slavných hráčů fotbalových Teplic?

Koho šéf bude za podzim chválit? „Takových hráčů máme více, není to jen o jednom. Určitě nám chybí góly Víti Poura z minulé sezóny. Bohužel s ním ze zdravotních důvodů tuhle sezonu nemůžeme počítat. Po přesunu na novou pozici se chytil střelecky Kuba Mašek, v záloze je naší stálicí Ota Říha, zadek drží Lukáš Dragoun s Honzou Nedvědem, ale takhle bych mohl zmínit více hráčů. Vždy je znát, když některý z nich vypadne, ale šanci dostanou jiní a záleží, jak jí chytí za pačesy.“

Část zimní přípravy povede jako trenér právě Váňa, hlavní kouč Eliáš je totiž po operaci. „Hráčům jsem v pauze pokyny žádné nedal, protože já se svým panděrem bych je nedovolil úkolovat, to by se mi vrátilo jako bumerang,“ usmívá se hlavní osobnost Baníku. „Máme naplánovaný jeden přátelák. Možná zůstane jen u něj, protože asi před dvěma nebo třemi lety jsme měli během zimy snad až šest přáteláků a v půlce jara nám došla šťáva. Od té doby máme jeden, maximálně dva přáteláky a pak do toho skočíme naostro.“

Derby v Oseku: pět červených, posila z Nového Zélandu a policie na dokopné

Cílem Baníku Osek bude především záchrana, ostatně tak tomu bylo i před zahájením ročníku. „Něco nahráno máme. Když budeme v domácích zápasech úspěšní stejně jako na podzim, tak bychom neměli mít problémy. A když se nám k tomu začne trochu dařit i venku, bude to parádní.“

Na postup Patrik Váňa favorizuje Strupčice a Chlumčany. „Strupčice mají mladý tým, který má před sebou budoucnost, ale myslím, že větší kvalitu zatím mají Chlumčany. Před sezónou jsem favorizoval ještě Lenešice. Jsou sice třetí, ale upřímně jsem čekal, že se do boje o vítězství v soutěži zapojí více. Ještě ale určitě neřekly poslední slovo. Celkově je soutěž po covidu méně vyrovnaná, nůžky mezi čelem a spodkem tabulky se více rozevřely.“

Do budoucna by Osečtí chtěli omladit, v týmu je totiž hodně třicátníků, někteří jsou na hraně čtyřicítky či za ní. „Fotrovatíme. Budeme muset postupem času zapojovat některé kluky z vlastní líhně, někteří s námi již trénují. Některé jsme půjčili do Košťan, kde hrají krajský přebor žáků a brzy budou přecházet do dorostu. Uvidíme, jestli se poté někteří zapojí s námi, nebo je ještě necháme v mládeži jinde.“